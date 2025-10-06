※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

赴任初日から自慢話を繰り広げ、教師も生徒も困惑させる非常勤講師・岡田。気に入らない生徒を叱責し、居残りを命じた生徒の手には爪跡が残る始末。一方、親しみやすい実習生・川合は「眼鏡を外すと可愛い」と評判になり、イケメン三村までが夢中に。対抗心を燃やした岡田は、男性教師に色仕掛けで仕事を回避したり、お気に入りの生徒・三村と女子生徒の会話に苛立ち、ついに女生徒を泣かせてしまう。そして三村が川合に猛アタックしている瞬間を目撃し、岡田の怒りは頂点に――。



■実習生ばかりチヤホヤされるなんて…面白くない！

■嫉妬心に駆られた岡田の衝撃発言！■岡田の忠告に実習生も思わず絶句…！自分を差し置いてイケメン男子生徒に好かれている川合がどうしても許せない岡田。ついに彼女は川合に面と向かって「男子生徒とイチャイチャしていた」「恋愛感情を持つな」「見かけによらず男好き」などと信じがたい言葉を浴びせ、川合を驚かせます。これまで三村からのアピールを軽く受け流してきた川合にとっては、まったく身に覚えのない話。突然の非難に、困惑するのも無理はありません――。(スズ)