元ロッテ投手の伊藤義弘（いとう・よしひろ）さんが６日午後４時１６分、バイク事故のために搬送先の福岡市内の病院で死去した。４３歳だった。６日午後２時１７分、福岡市内でバイクを運転中、交差点でタクシーと衝突した。

伊藤さんは東福岡で２年夏の甲子園に出場。国学院大、ＪＲ東海を経て、０７年の大学・社会人ドラフト４巡目でロッテに入団。１５０キロを超える速球を武器に救援投手として活躍し、ルーキーイヤーの０８年から４年連続で５０試合以上に登板。１０年の中日との日本シリーズ第７戦では胴上げ投手に輝いた。１６年秋には巨人の入団テストを受験したが、不合格に終わり、現役引退を決断。プロ９年間で通算２５７試合に登板し、６勝１３敗１セーブ、７１ホールド、防御率３・８３の成績を残した。

２０年４月からは母校・東福岡の保健体育教諭となり、「子どもが自信を持てるように、気配りができる指導者になりたい」と話していた。同年夏から硬式野球部の監督を務め、今夏まで指導に当たっていた。本格派として野球ファンの記憶に残るリリーバーが、天国へ旅立った。