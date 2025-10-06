ドル円のピボットは１４９．８０円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（21:42現在）
ドル円
現値149.88 高値150.48 安値149.05
151.99 ハイブレイク
151.23 抵抗2
150.56 抵抗1
149.80 ピボット
149.13 支持1
148.37 支持2
147.70 ローブレイク
ユーロ円
現値175.11 高値176.25 安値173.92
178.60 ハイブレイク
177.42 抵抗2
176.27 抵抗1
175.09 ピボット
173.94 支持1
172.76 支持2
171.61 ローブレイク
ポンド円
現値201.36 高値202.25 安値198.37
206.83 ハイブレイク
204.54 抵抗2
202.95 抵抗1
200.66 ピボット
199.07 支持1
196.78 支持2
195.19 ローブレイク
