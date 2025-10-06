岐阜県・白川郷にクマが出没し、外国人の観光客がケガをしました。今、「親グマ」だけでなく、「子グマ」の人里への出没も相次いでいます。

◇

岐阜県白川村の世界遺産“白川郷”。日本の原風景に触れられるとあって、去年は観光客の半数以上が外国人でした。しかし、その「外国人」がクマに襲われてしまいました。

クマに襲われたスペイン人

「草むらから出てきた子グマに襲われた」

村によりますと、5日午前8時半ごろ、現場は展望台へのシャトルバス乗り場付近。2人組のスペイン人観光客のうち、40歳の男性がクマに右腕をひっかかれました。男性は近くの観光協会に逃げ込み、軽傷だということです。

クマは、体長1メートルほどの子グマとみられています。

■秋田・美郷町でも“子グマ”出没

子グマは、各地で出没しています。6日午後、秋田県美郷町で道路を歩くのは、1頭のクマ。“子グマ”とみられます。

記者

「道路に落ちた栗を、懸命に探しています」

この美郷町では、6日朝も“子グマ”が出没しました。

クマに襲われた男性（71）

「クマに左足首をやられた」

消防などによりますと、早朝、田んぼで作業していた男性が、うなり声が聞こえて振り返ると、約2メートルの至近距離に体長1メートルほどのクマがいたといいます。恐らく“親グマ”です。男性が転ぶと、飛びかかってきたといいます。

50メートルほど離れた場所には、子グマとみられる2頭がいたということです。

■男性が合わせて7針縫うケガ

2日にも、クマによる被害が出ている美郷町。散歩中に襲われたという男性は、“子グマに見えた”と話します。

クマに襲われた男性

「大体60センチぐらいで小さめ。子グマに近いのかな。草むらからうめき声みたいなのが聞こえて、何だと思っているうちにクマが飛び出してきて、びっくりして倒れちゃった。最初に手をかまれて。腕の方を追撃でかまれて、痛くて大声を出したらクマもびっくりして逃げていった」

男性は、合わせて7針縫うケガをしました。

クマに襲われた男性

「かむ力が想像以上に強くて、動物のかむ力は自分の家の犬しか想像力なかった。想像を絶する痛さでした」

■各地で子グマの姿…なぜ

親と一緒に移動する子グマは、北海道札幌市の住宅街のすぐ近くでも4日に確認されています。

なぜ、各地で子グマが姿を見せているのか。専門家は…

クマの生態に詳しい 岩手大学農学部・山内貴義准教授

「今年はエサ資源があまりよくないことと、おいしいエサ場は体の大きい個体がエサを独占する。体の小さい個体や親子連れの個体が外に追い出される」

今年は猛暑などが原因とみられる凶作が各地で発生。エサとなる木の実が少ないといいます。

その限られたエサを、大きくて強いクマが独占。体の小さい子グマは、人の生活エリアに出ざるを得ないのだといいます。

人を襲う理由については、人にびっくりして身を守るためではないかということです。

クマの生態に詳しい 岩手大学農学部・山内貴義准教授

「（Q.子グマも遠目に見ていると、かわいらしいが危ない？）牙が鋭いし、爪も鋭いので、小さくても腕力・脚力は十分備わっている。大ケガしてしまうので、基本的には接触しないようにした方がいい」

子グマの近くには母グマがいることが多いため、秋の行楽シーズン、注意が必要です。