沢口靖子、『絶対零度』で見せた“刑事”としての新たな顔に視聴者驚き「とんでもねぇモン見たぞ！」「容赦ない」【ネタバレあり】
俳優の沢口靖子が主演を務める月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（毎週月曜 後9：00〜）の第1話が6日、放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】■ドラマ『絶対零度』キャスト・出演者一覧、相関図【2025年10月期】
『絶対零度』は、2010年からスタートした人気作品で、今作はシリーズ誕生15年のシーズン5にあたる新章。新たな犯罪に挑む姿を新キャストによって描き、新シリーズの舞台は「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT＜ディクト＞）。高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす「情報犯罪」の犯人たちを追う捜査機関で、匿名・流動型犯罪（通称・トクリュウ）に代表される「特殊詐欺」や「サイバーテロ」など、私たちの身近な生活から国家の安全を脅かす大規模な犯罪まで、数々の情報犯罪に立ち向かう。
沢口が今作で演じるのは、「情報犯罪特命対策室」（以下：DICT＜ディクト＞）で捜査にあたる刑事・二宮奈美（にのみや・なみ）。第1話では『匿名・流動型犯罪グループ』通称トクリュウの犯行とみられる強盗事件が連続して発生した。
沢口演じる二宮は事件解決に向けて奔走。実行犯の男と対峙した際にはアクションも披露し、逃亡しようとする若者を一撃で制圧する強さを見せた。刑事役という沢口の新境地に視聴者からは「今、沢口靖子がグーで腹パンして制圧した！とんでもねぇモン見たぞ！！！」「クールな沢口靖子さんカッコイイ！」「容赦ない沢口靖子」との反響が寄せられた。
