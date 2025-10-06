パリ五輪男子マラソン６位入賞の赤崎暁が５日、インスタグラムを更新。４日のＴＢＳ「オールスター感謝祭’２５秋」の恒例企画「赤坂５丁目！ミニマラソン」に出場し、優勝したことを報告した。

９月のベルリンマラソンで２時間６分１５秒の自己ベストで２位に入ったばかり。それでも「ご縁があり念願の赤坂５丁目ミニマラソンに出演させていただきました すごい芸能人、芸人さんに囲まれて幸せな時間でした 少しふざけすぎましたが楽しく走れて最高です」と振り返った。

赤崎は６月に同じくパリ五輪女子マラソン６位入賞の鈴木優花と結婚。当日は「応援に駆けつけてくれて、コースのどこかにいるのかな」と明かしていた。

控室で妻にゼッケンをつけてもらっている姿、コースを二人で下見している写真なども添え、「賞金３０万円は奥さんと一緒に旅行に行ってきます笑 皆さん、見ていただきありがとうございました」と感謝した。

フォロワーからは「綺麗な走りにうっとりした」、「素敵なご夫婦」、「めちゃ輝いてました」、「奥様と良き思い出を作ってください」、「すごく速くてびっくりしました」、「ファンになりました」などの声が寄せられていた。