すいそうぐらしが、1stフルアルバム『嘘でも好きって言ってほしい夜。』を10月13日にCDリリース、10月14日に配信リリースする。

本作は、2020年に投稿されたデビュー曲「嘘でも好きって。」から始まった活動の軌跡をたどるように構成された1枚。これまでの代表曲を網羅しながらも、アルバムのために新たに書き下ろされた楽曲も収録される。すいそうぐらしが描いてきた“報われない恋”を濃密に閉じ込めた、集大成ともいえる作品となっている。また、初期から応援してきたリスナーにとっては思い出を呼び起こすような懐かしさを、新たに触れる人にとってはこのプロジェクトの本質を一気に体感できる内容に仕上がっているという。

本作はCDとデジタル配信の両形式でのリリースを予定しており、CDはライブ会場限定での販売となる。アルバムのアートワークは、繊細な感情を描き出すイラストレーターのリチャード君がイラストを描き下ろし、グラフィックデザインをアツミが手掛けた。音とビジュアルの両面から“すいそうぐらし”の世界を体感できる仕上がりとなっている。

また、本作のリリースを記念し、同日10月13日には渋谷 WWW Xにて自身初となるワンマンライブ『嘘でも好きって言ってほしい夜。』の開催も決定。これまでオンラインを中心に活動してきたすいそうぐらしが、初めてリアルな場で世界観を表現する。なお、チケットは完売しているとのことだ。

すいそうぐらし コメントs-numこれまで5年間、自分たちなりに“報われない恋”を音楽で描いてきました。今回のアルバムは、活動の始まりとなった『嘘でも好きって。』から最新曲までを一枚に閉じ込めた、まさに軌跡そのものです。聴いてくださる方それぞれの“恋”に寄り添える作品になったと思います。ぜひ手に取っていただけたら嬉しいです。

Eye各作品の主人公になりきり、レコーディングでは、歌詞の細かいニュアンスまで一緒に話し合いながら作り上げました。楽曲ごとに違う表情や物語があって、歌っている私自身もたくさんの感情を味わいました。聴いてくださる皆さんの大切な思い出の場面に、このアルバムの歌が寄り添えたら幸せです。

（文＝リアルサウンド編集部）