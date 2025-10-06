家入レオ、ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』主題歌「Mirror feat.斎藤宏介」配信　MV公開も

家入レオが、ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）主題歌として書き下ろした新曲「Mirror feat.斎藤宏介」を、10月8日に配信リリース。あわせて、同楽曲のMVを10月8日23時よりプレミア公開する。

同楽曲は、斎藤宏介（UNISON SQUARE GARDEN、TenTwenty）を客演に迎え、ちゃんみな、HANA、milet、SKY-HI、BE:FIRSTなどの楽曲を手掛けるRyosuke “Dr.R” Sakaiによるプロデュースで制作された。家入にとって自身初の男性アーティストとのコラボとなり、斎藤も女性アーティスト楽曲に客演で参加するのは今回が初となる。

さらに、ドラマの第1話放送後の10月8日23時より、家入レオ公式YouTubeチャンネルにてMVをプレミア公開する。シアターが舞台のMVは、初タッグの白岩俊祐監督を迎えたほか、斎藤宏介も出演する。

また、斎藤とのコラボアーティスト写真および、配信シングル「Mirror feat.斎藤宏介」のジャケット写真も初解禁となった。

■家入レオ コメント現実と幻想が交差する場所である映画館で撮影した今作のMV。

夢を見ることの代償。

傷付いても迷っても、夢見ることをやめられない人間の性を、私は希望と呼びたい。

■白岩俊祐監督 コメント明るい未来は必ずしも約束されているものではないですが、それでも明日に進んでいく勇気をこの楽曲から感じました。

煌びやかな舞台の裏にある葛藤や自分と対峙することの怖さ、そこから生まれる"一筋の希望"を映像で表現しています。

これからもまだまだ続く家入さんの歩みを少しでも後押しするものになれば嬉しいなと考えながら作った作品です。

