日経225先物：6日22時＝200円高、4万8390円
6日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比200円高の4万8390円と急伸。日経平均株価の現物終値4万7944.76円に対しては445.24円高。出来高は1万366枚となっている。
TOPIX先物期近は3244.5ポイントと前日比7.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.44ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48390 +200 10366
日経225mini 48390 +200 130997
TOPIX先物 3244.5 +7.5 8376
JPX日経400先物 29265 +20 571
グロース指数先物 748 +0 643
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース