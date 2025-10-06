　6日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比200円高の4万8390円と急伸。日経平均株価の現物終値4万7944.76円に対しては445.24円高。出来高は1万366枚となっている。

　TOPIX先物期近は3244.5ポイントと前日比7.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.44ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48390　　　　　+200　　　 10366
日経225mini 　　　　　　 48390　　　　　+200　　　130997
TOPIX先物 　　　　　　　3244.5　　　　　+7.5　　　　8376
JPX日経400先物　　　　　 29265　　　　　 +20　　　　 571
グロース指数先物　　　　　 748　　　　　　+0　　　　 643
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース