俳優の遠藤憲一（64）が6日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。劇団の先輩だった三原じゅん子参議院議員（61）から当時の話を暴露された。

遠藤は高校中退後、タレント養成所の電車の中吊り広告を見て、役者の道に進んだ。劇団の先輩には三原じゅん子氏や日高のり子がいたという。

三原氏はVTR出演し、「お兄ちゃん、ご無沙汰しています」と笑顔。「年齢は遠藤さんの方がちょっと上。よく一緒にいたので、仲良かったですよね」と回想し、「まず存在感が凄かった。やっぱり他の人とは違う個性を持っていたし、やるなら悪役でしょという個性を持っていた」と役者・遠藤をべた褒めした。

そのうえで、「なんかよくちょこちょこ怒られてるなっていうイメージはあったような覚えがあります」と演出家からダメ出しを受けていたことを暴露。「褒められているところは見かけなかったような気がします」と笑いながら打ち明けた。最後は「思う存分に今以上に暴れていただければと思います」とエールを送った。

遠藤は三原氏のメッセージを受け、「ビックリしました。劇団以来ですよ」と驚いた様子だった。