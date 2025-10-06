幻のキャバ嬢・きほ、Stray Kidsから認知「目の前にいるから覚えたよ」サイン会でのエピソードに今井アンジェリカ・もも・なのも驚き【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2025/10/06】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。モデルの今井アンジェリカ、「ジャングル銀座」きほ、「club妃翠」もも、「MILLION」なのにインタビューを実施し、趣味や“推し活”について語ってもらった。
【写真】幻のキャバ嬢・きほ、Stray Kidsから認知
― まず皆さんの趣味を教えてください。きほさんはStray Kidsのライブで画面に写って話題になるなど“推し活”が話題になっていましたよね！
きほ：そうですね！最近はライブでロサンゼルスに行きました。サイン会とかも行きます！
― 1番印象に残っている推しとのエピソードはありますか？
きほ：サイン会に行ったときに、1番の推しではない他のメンバーたちも覚えてくれていて嬉しかったです。
今井・もも・なの：すごい！
きほ：「いつもライブで目の前にいるから覚えたよ」と言ってくれましたね。
― 他の皆さんの趣味も教えてください。
今井：お買い物です！欲しいものはすぐ買っちゃいます（笑）。きほちゃんのお買い物にもついて行きました。きほちゃんがそのときに何を買ったかは忘れちゃった…（笑）。
きほ：何買ったんだっけ（笑）？
今井：きほちゃんは欲しいものをすぐに買うイメージがあったけど、しっかり試着して悩んで、いらないものはいらないと。
きほ：高いんだもん！
今井：そうそう！しっかりお金を大切に、価値も分かってお買い物してるんだなとリスペクトした！
― ももさん、なのさんは買い物をするときに、アンジェさんのように直感派か、きほさんのように思考派か、どちらですか？
もも：直感派！
なの：私も直感派かも！
今井：「そのとき買わなくて売り切れたらどうしよう」ってなっちゃう（笑）。
― 最近直感で買ったものは何ですか？
今井：ピンクが好きだから、ピンクのCHANELのバックを買いました。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】幻のキャバ嬢・きほ、Stray Kidsから認知
◆きほの“推し活”エピソード
― まず皆さんの趣味を教えてください。きほさんはStray Kidsのライブで画面に写って話題になるなど“推し活”が話題になっていましたよね！
― 1番印象に残っている推しとのエピソードはありますか？
きほ：サイン会に行ったときに、1番の推しではない他のメンバーたちも覚えてくれていて嬉しかったです。
今井・もも・なの：すごい！
きほ：「いつもライブで目の前にいるから覚えたよ」と言ってくれましたね。
◆今井アンジェリカ、きほとの買い物で驚いたこと
― 他の皆さんの趣味も教えてください。
今井：お買い物です！欲しいものはすぐ買っちゃいます（笑）。きほちゃんのお買い物にもついて行きました。きほちゃんがそのときに何を買ったかは忘れちゃった…（笑）。
きほ：何買ったんだっけ（笑）？
今井：きほちゃんは欲しいものをすぐに買うイメージがあったけど、しっかり試着して悩んで、いらないものはいらないと。
きほ：高いんだもん！
今井：そうそう！しっかりお金を大切に、価値も分かってお買い物してるんだなとリスペクトした！
― ももさん、なのさんは買い物をするときに、アンジェさんのように直感派か、きほさんのように思考派か、どちらですか？
もも：直感派！
なの：私も直感派かも！
今井：「そのとき買わなくて売り切れたらどうしよう」ってなっちゃう（笑）。
― 最近直感で買ったものは何ですか？
今井：ピンクが好きだから、ピンクのCHANELのバックを買いました。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】