MLBフィリーズのヘスス・ルサルド投手がドジャースとの地区シリーズ第2戦の先発を前に取材に応じました。

チームは初戦で3点のリードを守れず、逆転負け。今季防御率3.92で15勝7敗のルサルド投手は、「もちろん勝ちたい。私たちは本拠地で強い最高のチーム。それには理由があります」とフィラデルフィアで熱狂的なファンの声援を背に受け、負ければ崖っぷちとなる大事な一戦のマウンドへ上がります。

今季からフィリーズに加わった左腕は、投球の30％を超えるスイーパーが武器。昨季までは投じていなかったボールですが、「大きく曲がる球種はこれまで持っていなかったが、私の武器の中で大きな球種となった。右打者に対して効果的だし、左打者にとっては遠ざかっていく。スタッフと微調整を重ね、この球が効果を発揮する場面とどう活用すべきかを理解できた」と手応えを語りました。

対するドジャースは、今季2度対戦。直近では日本時間9月18日に4得点を奪い、黒星をつけました。

大谷翔平選手は、ルサルド投手とエンゼルス時代も含め通算で14打数2安打。この2安打ともホームランです。今季は7打数1安打で、直近では9月18日の試合で武器であるスイーパーをとらえ、51号弾を放ちました。