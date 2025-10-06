【明治安田J1リーグ】アビスパ福岡 1ー0 横浜FC（10月4日／ベスト電器スタジアム）

【映像】競り合いからの着地でがっつり踏みつけ

日本代表DFの空中の競り合いを巡って、ファンの意見が真っ二つに分かれているようだ。

J1リーグ第33節でアビスパ福岡と横浜FCが対戦。後半開始早々の46分のことだ。

日本代表にも選出された福岡のDF安藤智哉が相手陣内で横浜FCのFWジョアン・パウロと競り合った。両者がぶつかった結果、安藤が着地時に倒れ込んでいたジョアン・パウロの太ももを踏みつけてしまった。

ジョアン・パウロが足を抑えて苦悶。痛がりながら踏まれたことを周囲にアピールした。ただ、最終的には福岡のFWウェリントンの手を借りて立ち上がり、無事にプレーを再開させている。

このシーンについて、ファンはSNS上で反応。「安藤、無慈悲に踏みつける」「やりやがったな」と踏みつけを非難するコメントと「まぁ事故だよね」「安藤踏んじゃったか」「これは避けられないだろ」とやむなしとする意見の真っ二つに分かれているようだ。

なお、試合は51分に福岡が決勝点を挙げ、1ー0で勝利。第21節アルビレックス新潟戦以来となるホームゲームでの勝利で、連敗を「5」で止めた

（ABEMA de DAZN／Jリーグ）