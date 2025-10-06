女優今泉佑唯（27）が6日、自身のSNSで、元テレビ東京アナウンサーの森香澄（30）らが所属する芸能事務所、sejuに所属することを発表した。

sejuには欅坂46（現櫻坂46）時代の同期で同学年の織田奈那（27）らも所属している。今回の発表を受け、織田は事務所SNSの投稿に「え！！！！え！！！！え！！」と驚きのコメントをつづっていた。

今泉はSNSで、9月30日に27歳の誕生日を迎えており、自身のSNSで「今年もまたひとつ、年を重ねました。日々支えてくださる方々への感謝を忘れず一人の人間として、母として、大切な存在とともに心豊かに歩んでいける一年にしたいと思います。そしてこのたび、sejuに所属する運びとなりました。ご縁を賜り、誠に先栄に存じます」とつづった。そして「一つひとつのお仕事を丁寧に取り組んでまいりますので今後とも変わらぬご支援を賜れますと幸いです」と呼びかけた。

sejuも公式SNSで「今泉佑唯が所属となりました」と報告し、公式写真などを公開。プロフィル欄では趣味に「料理」「ママチャリで旅すること」と書かれ、特技欄には「寝かしつけ」「収納」と母の顔をのぞかせるものが並んだ。

今泉は15年8月に欅坂46の一期生オーディションに合格。18年11月の卒業後はソロで活動していた。21年7月に第1子の出産を公表しており、同11月から女優復帰。22年9月には舞台「最後の医者は桜を見上げて君を想う」に出演。同年10月に自身のブログを通じて芸能界引退を発表していたが、今年3月に芸能界復帰していた。