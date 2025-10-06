アーセナルに所属するイングランド代表FWブカヨ・サカはクラブレジェンドであるティエリ・アンリ氏からアドバイスをもらっていることを明かした。英『Evening Standard』が報じている。



同メディアによると、アンリとサカはEURO2020の決勝以降から親しい関係になったようで、それから定期的にテキストメッセージにてやりとりを行っていたという。サカはレジェンドであるアンリと連絡をとっているということについて、「時々、本当に彼なのか？とよく考えないといけない」と語りつつ、「今は慣れてきたよ」とコメント。





さらに2003-04シーズンにプレミアリーグ無敗優勝を成し遂げた時のエースであるアンリ氏からのアドバイスはサカに大きな影響を与えているようだ。「彼とは本当に親しい関係だよ。私とクラブを本当に励ましてくれるし、彼は私たちの勝利を願ってくれる。彼は私のファンでもあるので、それは嬉しいことだ」「（彼がアドバイスするのは）メンタリティからプレイの仕方、ロッカールームでの振る舞い方まで、あらゆることだ。本当に色々なことだよ」「彼は経験豊富で、たくさんのアドバイスをくれるので、私はスポンジのようにそれを全部吸収するようにしている。彼はよくメッセージを送ってくれるし、私も彼にメッセージを送る。そういう関係が持てるのは本当にありがたい。だって彼が誰で、この世界で何をしてきたか、特にこのクラブのために何を成し遂げたかは皆が知っているからね」「彼以上に学べる相手はいないと思う。彼から教わり、話を聞けるのは毎回本当に嬉しいことだ」アンリ氏らの時代に優勝して以降、プレミアリーグのタイトルから遠ざかっているアーセナルだが、近年は優勝候補の一角として君臨しており、現在首位の今シーズンもリーグ制覇が期待されている。プレミア制覇を目指す現エース・サカは最後にアーセナルを優勝に導いたかつてのエースであるアンリから多くを学んでいるようだ。