和楽器バンドの鈴華ゆう子が、10月29日にリリースするソロニューアルバム『SAMURAI DIVA』にてHIROKI（ORANGE RANGE）とコラボレーションする。

HIROKIが参加するのは、アルバム収録曲の「The Battle of the Monkey and the Crab feat.HIROKI (ORANGE RANGE)」。楽曲プロデュースはORANGE RANGEのプロデュースも手掛けるシライシ紗トリが担当し、『さるかに合戦』をテーマに和とロック、ラップが融合した新曲となっている。

鈴華とシライシは数年前に共通の知人を介して知り合い、互いの音楽性に惹かれながら「いつか一緒に作品を作りたい」と意気投合していたという。和楽器バンドが活動休止し、鈴華がソロアルバムを制作するにあたり、和とラップを融合させた新曲制作をシライシにオファーしたところ、シライシからHIROKIの参加の提案がありコラボレーションが実現。さらに鈴華は『さるかに合戦』をモチーフにした作詞をHIROKI、シライシと共作し、現代の視点で再構築したストーリー性の強い楽曲が完成した。

同楽曲は、全体が“1つの劇”のように展開。HIROKIとのボーカルの掛け合いが、登場人物同士の対話のように聴き手を惹き込むような作品に仕上がっているという。シライシによる斬新で力強いアレンジと、元 TOTALFATのギタリスト Kubotyの疾走感あるギターサウンドが作品全体の熱量を押し上げ、尺八、津軽三味線、能管、篠笛といった和楽器も加わり、ミュージシャンたちの激しいバトルのようなコラボレーションを聴くことができる。

また、鈴華のオフィシャルSNSでは、同楽曲のリリックビデオのショート動画を先行公開。あわせて、アルバム全曲が視聴できるクロスフェード動画も公開されている。

なお同アルバムは、「あらゆる音楽に『和』の息吹を宿し昇華させる」をコンセプトにしており、和とロック、ジャズ、クラシック、EDMなどが融合したアルバムに。雅楽師の東儀秀樹や作曲家の田中公平などとのコラボレーションも決定している。

■鈴華ゆう子 コメント私がずっとやりたかったことが、ついに叶いました！男性ボーカリストと共に、ラップと“和”を融合させた楽曲を作りたかったのですが、今回こんなに豪華なメンバーとの作品が完成し、大満足です。

テーマは「さるかに合戦」！日本昔ばなしが大好きな私にとって、一度は挑戦してみたかったアプローチでした。

シライシさんとは出会ってから数年、ずっと「こんな作品を一緒にやりたいね」と語り合ってきたことがようやく形になり、感慨深いです。そして、学生時代にたくさん聴いて、みんなで歌っていたORANGE RANGEさん。そのHIROKIさんとご一緒できるなんて、本当に光栄です。

日本ならではの作品として、世界中の方々にも楽しんでいただけますように。大和魂を込めてお届けします！

■HIROKI（ORANGE RANGE） コメント

鈴華さんとは初対面でしたが、色々な話しを聞けたり、このコラボはとても有意義な時間となりました。

面白いコンセプトテーマを持つ楽曲だったため、制作も録音も新鮮で、ORANGE RANGEとは違う空気を味わう事ができました。沢山の方に、鈴華ワールド全開のこの曲を楽しんで貰えたら嬉しいです。そして、蟹には優しく接しましょう。

■シライシ紗トリ コメント

リリースおめでとうございます！ぜひ一緒に何かやりたいね！！と話してから月日が数年流れてしまって、やっとこんなに面白い形でご一緒することができて、とても嬉しいです。

鈴華さんは日本の音楽シーンにおけるとても稀有な存在だと思います。また次の扉を開いたということで、新しい挑戦に邁進する姿を楽しく拝見していきたいと思っております！！

今回ORANGE RANGEのHIROKIくんとギタリストKubotyくんと共にその挑戦の一端にシライシ、参加させて頂きまして、大変光栄な限りでございます！！参加ミュージシャン達のバトルをぜひ聞いて楽しんでもらえたら嬉しいです。

■Kuboty コメント

最高の楽曲でギター弾かせてもらいましたシライシさんのスーパーアレンジは必聴です！！Rock, Funk, 純邦楽, プログレ…歌唱も楽曲もジャンルごった煮、さるかにの枠を超越した令和の異種格闘技ソング爆誕！！！

