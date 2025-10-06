STVニュース北海道

北海道芦別市では１０月５日夜、国道を悠々と歩くクマが目撃されました。

４日には小樽市でハンター２人がクマに襲われる被害もでています。

中央線付近を悠々と歩く１頭のクマ。

車のライトに照らされていますが、恐れる様子は一切ありません。

５日午後７時過ぎ、芦別市北３条東１丁目の国道３８号で、体長およそ１．５メートルのクマ１頭が目撃されました。

目撃されたのは小学校にもほど近い住宅街です。

警察によりますと、最初の目撃からおよそ２０分間で付近ではクマの目撃が合わせて６件相次ぎました。

さらに、駆け付けた警察官もクマの姿を確認しています。

クマは住宅街を通り抜け、空知川のある草やぶの方へ立ち去ったということです。

すぐ近くには芦別小学校があり、６日は保護者の送迎で子どもたちは登下校しました。

クマによる人身事故も発生しています。

（長野記者）「ハンター２人が襲われたのは、畑の先にある草藪の中でした」

小樽市桃内１丁目の畑では４日午前９時ごろ、６０代と７０代の男性ハンター２人がクマに襲われました。

（畑の所有者）「シカに荒らされるから（わなを）かけてもらった。（ハンターから）とんでもないものがかかっているから畑に来ないでくださいと電話があった」

２人が襲われたのは畑の所有者に電話をした直後でした。

警察によりますと、２人はシカ用のわなにかかったクマを駆除するため発砲したところ、わなが外れて襲われたということです。

クマは体長１.８メートルほどのオスの個体で、わなが外れた後にハンターが再度発砲し、駆除しました。

襲われた２人は両ももから出血するなどのけがをして入院していますが、命に別条はないということです。

道内では人の生活圏内へのクマの出没が相次いでいます。

函館市鶴野町の寺に設置された防犯カメラには、何かを探すように庭をうろうろと歩く親子クマの姿が映っていました。

隣接する別の寺では、栽培していたブドウ３０房がクマに食い荒らされる被害も。

住職は警察官と現場を確認した際、実際にクマの気配を感じたといいます。

（善寶寺　関大邦住職）「３メートル離れた草むらがガサガサいって、姿は見えないけどうなり声も聞こえた。警察がクマだと叫んでクマスプレーを構えて、私に「逃げてください」と合図をしたので下がった」

住宅街に畑にと、クマが人の生活圏内に現れる状況が全道各地で相次いでます。

人とクマとの境界線が揺らぐ今、より一層の警戒が必要です。