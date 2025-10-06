元ロッテで活躍した伊藤義弘（いとう・よしひろ）さんが6日午後4時16分、バイク事故のために亡くなった。同日午後2時17分に福岡市城南区の交差点でタクシーと衝突し、福岡市内の病院へ搬送されたが2時間後に死去した。43歳だった。福岡県出身。

43歳。バイク事故による死去という衝撃のニュースに、ネット上はは「若すぎるよ…」「マジかよ…」「えっ…嘘でしょ…」「悲しすぎる…痛恨の極みです」「きれいなフォームだったな、忘れないよ」「いいピッチャーだった。2010年はあなたがいなければ日本一にはなれなかった」「タクシーと衝突って…つらすぎます」「ショックすぎる」など悲しみの声であふれた。

伊藤さんは、07年大学生・社会人ドラフト4巡目でロッテ入り。1年目から4年連続で50試合登板を達成し、10年には日本シリーズ胴上げ投手にも輝いた。13年に右肘関節鏡視下手術を受け、16年オフに戦力外。プロ9年間で通算は257試合6勝13敗1セーブ、71ホールド、防御率3・83だった。その後は夢であった教師の道へ。日体大大学院に進んで教員免許を取得し、20年から母校・東福岡に赴任。同年夏から今夏まで監督を務めていた。退任後は今年9月にスローイング強化アカデミー「Pitch＋」を開講し、新たな一歩を踏み出したばかりだった。

伊藤 義弘（いとう・よしひろ）1982年（昭57）6月2日、福岡県生まれ。東福岡で2年夏に甲子園出場。国学院大からJR東海に進み、07年都市対抗では王子製紙の補強選手として8強。07年大学生・社会人ドラフト4巡目でロッテ入り。10年の日本シリーズ胴上げ投手。20年夏から今夏まで東福岡の野球部監督を務めた。1メートル77、78キロ。右投げ右打ち。