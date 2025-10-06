「むりです」ドライブに誘われ必死に抵抗｜保育園で起きたトラブル～保護者ストーカー編【ママリ】

フォロワーさんからの体験談をもとに、保育園で起きたトラブルを描いているたぷりく(@taprikoo)さん。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『保育園で起きたトラブル～保護者ストーカー編』第22話ごらんください。

今回の主人公・さくら先生は先輩保育士のM先生からの嫌がらせや、距離感の近いK君の父親が原因でうつになってしまい、園を退職します。その後、なぜかK君の父親から頻繁に連絡がくるようになり、ついには出かけ先にも現れて…。

©taprikoo

©taprikoo

©taprikoo

©taprikoo

©taprikoo

©taprikoo

さくら先生は、勇気を出してはっきり「いやだ」「怖い」と大きな声で拒否しました。幸いなことに偶然人が通りかかったことで隙ができ、逃げ出すことに成功します。



このまま車に乗せられていたらと思うとゾッとしますよね。さくら先生もとても怖かったと思いますが、怪我もなくて本当によかったです。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）