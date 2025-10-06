「声ちっちゃ！」態度が一変？あんなに自分本位だったのに｜制服にマチ針が混入していた話【ママリ】

小学生になったサヤ山 サヤ(Ⓒsaya_twins1125)さんの双子の娘たち。ドキドキの初登校日に事件発生！過去に配信し反響があったものを再編成しています。『制服にマチ針が混入していた話』第10話をごらんください。

真新しい制服に刺さったままになっていたマチ針のせいで娘がケガをするできごとが起きてしまいます。制服店側の対応に振り回されながらも子どもたちの安全を守ろうと奮闘するサヤさんの姿が描かれています。

夕飯時に制服屋から電話がかかってきました。「いただきます」のタイミングで一瞬、げんなりしたものの電話に出ることにしたサヤさん。



すると、先ほどまでの自分本位な対応とは変わって、低姿勢な様子がうかがえます…。この短い時間で制服屋の店主に何があったのでしょう。

