「溝の口駅」は地味なのか。“アニメの聖地”と“飲み屋街”が共存する穴場タウンを歩いてみた
神奈川県川崎市・溝の口駅といえば、JR南武線と東急大井町線・田園都市線が乗り入れる交通の要所。通勤や通学で利用したことのある人が多い一方で、降り立ったことはなく、どこか地味な印象を抱いている人もいるのではないでしょうか。
【写真を見る】都内屈指の飲み屋街「溝の口駅西口商店街」
溝の口はもともと、江戸時代に江戸市中から相模国・大山への参拝者が通った「大山街道」の宿場町として誕生しました。地名の由来は「溝（川や水路）」と「口（合流点）」から来ていると考えられていますが、記録や定説がなく、大変珍しいことに“由来が不明”な地名とされています。
また、溝の口は『天体戦士サンレッド（スクウェア・エニックス）』や『ハイスコアガール（〃）』など、多くの漫画やアニメの舞台にもなっています。2024年放送のアニメ『ガールズバンドクライ（東映アニメーション）』第7話にも登場し、今では“アニメの聖地”としても有名です。
JR武蔵溝ノ口駅と東急溝の口駅は、楕円形のペデストリアンデッキで接続されています。両駅は少し離れているため、乗り換えのタイミングによっては小走りで移動する人の姿も。階段を降りると、バスロータリーが広がっています。
円形スペースの中央には、小さな円柱型のベンチが設置されており、散策スポットの名前や方角や距離などが刻まれています。街歩きのヒントを探すにもぴったりの場所です。
東急側の駅ナカ施設「etomo 溝の口」には、カフェ「プロント」などの飲食店が並び、乗り換えの合間にちょっと休憩するのに便利。1階には「東急プラザ」もあり、駅を出てすぐ買い物ができるのも魅力です。
さらにデッキでつながる「ノクティプラザ」は、溝の口駅前で最大規模の商業施設です。2棟に分かれており、「ノクティ1」は1階から9階までさまざまなテナントが入っています。
もう1つの「ノクティ2」は、建物の大部分を「マルイ」が占めています。ショッピングはもちろん、屋上庭園もあり、天気の良い日は休憩スポットとしてもおすすめ。溝の口駅周辺だけで日常の買い物をほぼ完結できる便利さです。
通り沿いのマルチエンターテインメントビル「OKKA634（オッカムサシ）」は、リニューアル前のボウリング場「ムサシボウル」と、“謳歌（OKKA）”を組み合わせたネーミングです。「タイトーステーション溝の口店」をはじめ、ボウリング場やカラオケも入っており、1日中遊んで過ごせる複合施設です。
さらに東方向へ進むと「ドン・キホーテ」や「イトーヨーカドー」もあります。溝の口の買い物スポットは駅の東側に集中しています。
商店街近くには、革小物のセレクトショップ「ATELIER MOKU（アトリエ モク）」などの上質なショップもあります。量販店でのショッピングはもちろん、少し特別な買い物を楽しみたい人にもぴったりです。
この商店街は、終戦後に溝の口駅前で広がっていたヤミ市が前身とされています。背の低い屋根の下に、居酒屋や食品店、菓子店などが軒を連ね、今も当時の面影を残しています。
商店街がにぎわうのは夕方から夜にかけて。焼き鳥の香ばしい煙と笑い声が立ちこめ、酒と肴を求める人々でごった返します。
とりわけ、居酒屋「いろは」は呑兵衛の聖地として知られる名店です。店内のテレビでは野球中継が流れ、ビール片手に盛り上がる客たちの活気があふれています。
昼間の商店街は、ほとんどの店が開店準備中で静かな雰囲気。すぐ横をJR南武線が走り抜ける音が響き、ゆったりとした時間が流れています。
また、西口商店街近くの街中華「南甫園」や、カレーライス・定食の「デリー」も人気店です。特に南甫園のカツ丼は税込600円（大盛り＋150円）とリーズナブルながら、味もボリュームも満足度抜群。まさに“下町グルメ”を感じられる一皿です。
施設は旧高津町役場の跡地に建てられており、屋外の壁面には当時の写真が展示されています。館内では、かつての大山詣りで奉納された巨大な木刀「納太刀（おさめだち）」や、大山街道・溝の口地域の歴史資料などが展示されており、規模はコンパクトながら見応えのある内容です。
近くには、江戸時代に農業用水として利用されていた「二ヶ領（にかりょう）用水」と、それをまたぐ「大石橋」があります。地名「溝の口」は“溝（川や水路）”と“口（合流点）”に由来するとされ（※推測）、まさに“水と人の交わる街”の象徴ともいえる風景です。
旧大山街道沿いの史跡や寺社仏閣も多く、参拝の道をたどるもよし、水の道を歩くもよし。溝の口の歴史散策は、テーマごとに異なる表情を見せてくれます。
近くの「てくのかわさき」も、『天体戦士サンレッド』第2期のオープニングに登場しました。どちらも、溝の口が持つサブカルチャーの側面を象徴するスポットです。
買い物施設が駅前にまとまっている溝の口エリアは、アミューズメントや郷土資料館にもアクセスしやすく、街歩きや食べ歩きにもぴったり。昔ながらの居酒屋通りや、アニメのワンシーンを思い出す風景が点在しており、コンパクトながら見どころの多い街と言えるでしょう。
この記事の執筆者：
デヤブロウ
都内在住の街歩きライター。Yahooエキスパートとして台東区の地域情報を発信するほか、「macaroni」など複数メディアで執筆を行う。飲食店、博物館、銭湯巡り、寺社探訪を中心に地域情報を発信中。東京シティガイド検定を取得済み。
(文:デヤブロウ)
