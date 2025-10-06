ハードロックカフェで楽しむ！ハロウィンスペシャルメニュー登場

ハードロックカフェが2025年10月14日（火）から31日（金）まで、ハロウィン限定のスペシャルメニューを販売！「ブーベリーバーガー」や「ブーベリー ゾンビカクテル」など、目にも美味しいボリューム満点なメニューが勢揃い。さらに、秋の味覚を楽しめる「ハロウィン パンプキンタルト」も登場。どれもSNS映え間違いなしの魅力的なアイテムで、ハロウィンの雰囲気を満喫できます♪

SNS映え必須！ハロウィン限定メニューが登場

ブーベリーバーガー

ハードロックカフェのハロウィンスペシャルメニューは、見た目のインパクトとおいしさで心を掴んで離しません。

「ブーベリーバーガー」は、ブルーベリーソースとカマンベールチーズ、ベーコンが絶妙に絡み合う、食欲をそそる一品。価格は、3,580円（税込）。

さらに、「ブーベリー ゾンビカクテル」は、ラムベースのフレッシュブルーベリーとパイナップルジュースが絶妙にマッチし、目でも楽しめるカクテルです。

デザートには、「ハロウィン パンプキンタルト」が登場。パンプキンカスタードとシナモンシュガーが香るタルトは、秋を感じさせる優しい味わい。

ユニバーサル・シティウォーク大阪店では、さらにバニラアイスをトッピング可能で、よりリッチな味わいを楽しめます。

秋の味覚が詰まった！ハードロックカフェのハロウィンフード

ブーベリー ゾンビカクテル

「ブーベリー ゾンビカクテル（26oz）」 1,980円（税込）／12oz 1,380円（税込）（＋1,200円でロゴ入りグラス付き）

ハロウィン パンプキンタルト

「ハロウィン パンプキンタルト」 1,580円（税込）（大阪店では「パンプキンタルト」として販売、1,280円）

これらの特別メニューは、ハードロックカフェ国内5店舗（六本木、上野駅東京、横浜、京都、ユニバーサル・シティウォーク大阪）で楽しめます。

大阪店では、11月4日（火）まで販売中です。

ハロウィンの特別なひとときを、ハードロックカフェで楽しんで！

ハードロックカフェで、見た目にも楽しいハロウィンスペシャルメニューを味わいながら、友達や家族と楽しいひとときを過ごしましょう♪

インスタ映え間違いなしのメニューで、ハロウィン気分を盛り上げてください！

ハロウィンならではの特別メニューを堪能し、素敵な秋の思い出を作りましょう。店内の音楽とともに、最高のひとときをお楽しみください！