Photo: 田中宏和

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

車載用スマホホルダーは、車でスマートフォンをカーナビ代わりに使いたいときなどの必須アイテムですよね。

よくあるのが、“エアコンの吹き出し口に取り付けるタイプ”のもの。でも、このタイプだとエアコンから出てくる風をジャマしてしまうことが玉に瑕なんです…。

できれば別の方法で設置したい、という人も少なくないでしょう。

サンワダイレクト MagSafeとの互換性あり スマホホルダー 車載 着脱式パッド 360°回転 傾き180° カーマウント スマホスタンド カーグッズ 200-CAR121 2,480円 Amazonで購入する PR PR 2,480円 楽天で購入する PR PR 2,480円 Yahoo!ショッピングで購入する

サンワダイレクトの「MagSafe対応車載ホルダー」は、そんな人にピッタリ！

MagSafe対応のiPhoneはもちろん、付属のメタルリングを貼り付ければAndroidスマホでもマグネット貼付けができるようになるホルダーです。

「MagSafe対応車載ホルダー」おすすめポイント ・スマホの向きが自由自在 ・MagSafe対応なので、わずか1秒でセット可能 ・付属のメタルリングを使えば、MagSafe非搭載機種にも対応可 ・最大180°まで曲がる優れた柔軟性と保持力 ・強力な磁力で、走行中の振動でもスマホをしっかり保持

面ファスナーで貼り付るので、設置自由度◎！

「MagSafe対応車載ホルダー」の一番の特長は設置自由度が高いこと。

本体を面ファスナーを使ってダッシュボードなどに固定する仕様で、ご覧のように設置場所が真っ平らでなくとも問題ありません。

ベースプレートも曲げられるので、設置場所の面に合わせて適度に変形させておけば…

このように密着度を高めて設置でき、安定感が増します！

ちなみに3M社製の強力な両面テープを採用しているため、セットしたスマホの重みで面ファスナーが剥げてしまう、といった危うさは皆無です。

基本的には付けっぱなしで使う人が多いと思いますが、取り外して用途に合わせて付け替えることも可能。

例えば、仕事用デスクや作業スペースなどで使うこともできます。

好きな位置・角度に調節できるフレキシブルアーム

「MagSafe対応車載ホルダー」の真骨頂はフレキシブルなアーム部分。

丸いMagSafe台座から伸びるアームを、最大180度までグイッと自在に曲げられます。

上向き、下向き、縦向き、横向きと、どんな角度でも思いのまま。ベストな配置にピタッと合わせられます。

MagSafe仕様なので、縦横回転も実にスムーズ。表示しておくアプリに合わせてサクッとアレンジすることができます。

クリアな前方視界を確保できるなら、ダッシュボードモニターのように設置することも可能です。

（私の車は、ダッシュボード上に一段低くなっているスペースがないため、ダッシュボードから上向きに設置しようとすると前方視界を遮ってしまいました）

MagSafe対応なので、“秒”で着脱できます

MagSafe仕様なので、スマホの付け外しも実にスムーズです。

それでいて、走行中に落ちてしまうこともないという絶妙な磁力に設定されているので、使い勝手は本当に素晴らしいと思います。

MagSafe非対応のスマホをお使いの人でも、メタルリング、クリーナー、位置合わせシートが付属していますので、お使いのスマホケースにメタルリングを貼り付けてすぐに使うことができます。

また取り付け場所を変えたいときも、硬いプラスチックパーツを直接貼り付けているのと違って、面ファスナーテープを剥ぎとるのは難しくありません。

予備の面ファスナーシールを使ってカンタンに移設することが可能です。

注意点としては、直射日光が当たるダッシュボードに長期間貼りっぱなしにしていると、日焼け残りができてしまう可能性があること。

車を手放す時の査定に懸念がある人は、設置場所に気をつけてみてください。

「MagSafe対応車載ホルダー」おすすめポイント ・スマホの向きが自由自在 ・MagSafe対応なので、わずか1秒でセット可能 ・付属のメタルリングを使えば、MagSafe非搭載機種にも対応可 ・最大180°まで曲がる優れた柔軟性と保持力 ・強力な磁力で、走行中の振動でもスマホをしっかり保持

強力なマグネットでスマホを “パチン” と固定！

走行中の振動や急ブレーキでも落ちる心配なく、運転に集中できる「MagSafe対応車載ホルダー」。

運転がもっと快適になる頼れる相棒ですので、ぜひ導入してスマートカーライフを実現してください！

サンワダイレクト MagSafeとの互換性あり スマホホルダー 車載 着脱式パッド 360°回転 傾き180° カーマウント スマホスタンド カーグッズ 200-CAR121 2,480円 Amazonで購入する PR PR 2,480円 楽天で購入する PR PR 2,480円 Yahoo!ショッピングで購入する

Photo: 田中宏和

Source: Amazon.co.jp

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。