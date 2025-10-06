北朝鮮による拉致被害者・横田めぐみさん。10月5日、61歳の誕生日を迎えました。拉致されてから11月で48年。再会を願い、同級生たちがチャリティーコンサートを開きました。



毎年用意している座席はことしも空席のままこの日を迎えることになってしまいました。



〈同級生の会 池田 正樹代表〉

「本当は「おかえりなさいコンサート」の パンフレットを作っていたんですが帰ってこないので再会を誓うという本日のプログラムにしました」





10月4日に開かれた横田めぐみさんとの再会を願うチャリティーコンサート。同級生たちが企画していてことしで15回目を迎えました。1977年11月15日。中学1年生だった横田めぐみさんは部活を終えて帰宅中、北朝鮮に拉致されました。帰国を果たせないまま48年の月日が経とうとしています。来年2月で90歳になる母の早紀江さん。参加は叶いませんでしたがビデオメッセージで心の内を訴えました。〈横田早紀江さん〉「50年近くもめぐみちゃんたちは日本の土を踏むことができていません。北朝鮮で逃げることもできず苦しい生活を続けていると思います。こんなことがあって いいのでしょうかと、本当にもう情けない思いで暮らしております」娘との再会を信じてきた父・滋さんは5年前、この世を去りました。突然、奪われた大切な家族。〈めぐみさんの弟・横田哲也さん〉「自国民、わが国の領土から奪われて人権・人命がかかっていることなのになぜ本当に動かないんだろうか」同級生たちは苦しい胸の内を口にしました。〈めぐみさんの同級生 小栗武さん〉「めぐみさんが普通に生活していたらどこの高校にいったんだろうどんな大学に行ってたんだろう。拉致事件によって しかも13歳ですべての選択肢がなくなってしまいました」〈めぐみさんの同級生 真保恵美子さん〉「早紀江さんとめぐみさんが一緒に暮らして、めぐみさんが早紀江さんの世話をやいてあげられる。そんな時間を一刻でも早く取り戻していただきたい」政府が「最重要課題」と繰り返してきた拉致問題。「今度こそ……」早紀江さんは高市新総裁に対し日朝首脳会談の実現を求めています。〈横田早紀江さん〉「今度は本当に心を込めてこの問題に取り組んでいただきたい。本当に時間がないので」合唱コンクールでめぐみさんと一緒に歌った思い出の曲に再会への願いを込めます。来年こそは「おかえりなさい」と言えるように。