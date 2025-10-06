¡Ö°û¤Þ¤»Êý¤µ¤¹¤¬¤¹¤®¡×ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢¥Ñ¥ê¥Ô²á¤®¤ëÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª ¡Ö¥Æ¥¡¼¥é°û¤ó¤À¤Î¡©¡×
²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Ï10·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖTHE¤¢¤æ¤¹¤®¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥«¥ê¥¹¥Þ¥®¥ã¥ë¡×¡Ö¥®¥ã¥ë¤Î¿ÀÍÍ¡×¡Ö2001Ç¯¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤ä¡Ö°û¤Þ¤»Êý¤µ¤¹¤¬¤¹¤®¤ÆÀ¼½Ð¤¿¡×¡Ö¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Æ¥¡¼¥é°û¤ó¤À¤Î¡©¡×¡ÖÆóÆü¿ì¤¤Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö2001Ç¯¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×2Æü¤Ë47ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È2ËÜ¤ÎÆ°²è¤ÇÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÁõ¾þ¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ÇÂçÀª¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í§¿Í¤Ë¥Æ¥¡¼¥é¤ò°û¤Þ¤»¤ë¡È¥Ñ¥ê¥Ô¡É²á¤®¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£
¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬»²²ÃÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¸ø³«¡£¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹²ñÄ¹¡¦¾¾±º¾¡¿Í¤µ¤ó¤ä¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î»³Æâ·ò»Ê¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤â»²²Ã¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
