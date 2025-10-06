ヤンキース連敗…ファンの批判はジャッジに

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が、ポストシーズンでの不安定な守備とチームの連敗により厳しい声を浴びている。MLBメディアが伝えた“現状”がファンの間で議論を呼んでいる。

ジャッジはここまでポストシーズン5試合で、メジャー最多の8安打を放っている。長打は二塁打1本のみで2打点。チームはブルージェイズとのア・リーグ地区シリーズで、2戦23失点を喫して連敗中。投手陣が大きな要因と考えられるが、批判の矛先はスター選手のジャッジにも向けられている。

米メディア「ジョムボーイ・メディア」のヤンキース専門アカウント「トーキン・ヤンクス」は公式X（旧ツイッター）で「アーロン・ジャッジの7安打（投稿時点）は、今ポストシーズンにおけるMLB全選手の中で最多である」と投稿した。また、ジャッジは過去4年間のレギュラーシーズン全体でわずか2つのエラーしか記録していないが、5日（日本時間6日）の同シリーズ第2戦も含めた過去のポストシーズン6試合で早くも2失策を犯していることも公式Xで伝えた。

2つの記録にファンは辛辣。「いつものポストシーズンのジャッジだな」「大舞台で緊張するタイプなのかもね」「レギュラーシーズン＝スター。ポストシーズン＝凡人」「勝負弱すぎる」「史上最高に勝負弱い選手」「その結果、何も残っていない」「7本の価値のないヒット」といったコメントが相次いだ。この日のエラーは先制点に直結したこともあり、ファンの不満は高まっていたようだ。

チームの命運を握る存在として、次戦でどのような形で巻き返すのか注目される。ジャッジは再び"主役"の座を取り戻すことができるだろうか。