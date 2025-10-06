◆みやざきフェニックス・リーグ 西武1―8ソフトバンク（6日、南郷）

左ふくらはぎの違和感からの復帰を目指す今宮健太内野手（34）が順調な回復ぶりを示した。

フェニックスリーグ開幕日だったこの日は「2番遊撃」でスタメン出場。初回の第1打席で菅井信也からいきなり右前打を放つと、4回の第3打席には左前打を放ち、3打数2安打だった。

守っては3度の守備機会があった。3回1死では内野安打になったものの、三遊間の深い当たりに追いつき、一塁へノーバウンド送球。華麗な守備を披露した今宮は「三遊間の深いのを追いつけた。そこは（1週間前のウエスタン・中日戦の）ナゴヤの時よりはるかに動けているのかなと思っている」とうなずいた。

予定通り6回の守備で退いたが、交代後は室内練習場に移動。試合終了間際まで打撃練習を行っい「時間が許す限り、許可が出たらしっかり振ろうと思っていた。今日も長い回行こうと思えばいけたぐらい状態良かった。若い子たちに負けないようにやりたい」と汗を拭った。

7日以降は状態を見ながら、試合終盤まで出場していく予定だ。