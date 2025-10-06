自民党の高市総裁は党の役員人事を固めました。幹事長に麻生派の鈴木俊一総務会長を起用したほか、政調会長には総裁選で戦った小林鷹之・元経済安保担当相の起用が内定しました。

党四役のうち、要である幹事長に内定した鈴木総務会長は、高市総裁の「後見人」である麻生最高顧問の義理の弟です。最重要の幹事長ポストに麻生派のベテランを起用し、麻生氏に配慮した形です。

また、麻生氏本人は副総裁に起用されます。

政調会長には総裁選で高市総裁と戦った小林・元経済安保担当相が起用されました。高市氏は総裁選の候補者らを全員、党や政府の要職に起用する考えを示していました。

そして、総務会長には有村治子・元少子化担当相、選挙対策委員長には古屋圭司・元国家公安委員長と、ともに総裁選で高市陣営についた議員が起用されます。

一方、旧安倍派の萩生田光一・元政調会長は幹事長代行への起用が内定しました。高市氏は、いわゆる裏金問題で収支報告書に不記載があった議員についても登用する考えを示していて、早速実行に移した形です。

このほか、少数与党の国会対応を取り仕切る国対委員長には、梶山弘志・元経産相が起用されます。

新たな党役員は7日、正式に決定される予定です。