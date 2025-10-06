Amazonプライム感謝祭で何を買うべき？ レタスクラブWebユーザーさんがガチで購入しているもの【TOP20】
10月7日から、Amazonで「プライム感謝祭」がスタートします！
「プライムデー」「ブラックフライデー」と並ぶ、年に3回の大型セールのひとつです。
今回はその開催に先駆けて、前回11月の「Amazonブラックフライデー」でとくに人気を集めたおすすめアイテムを、ランキング形式でご紹介します！
■Amazonプライム感謝祭って？
プライム感謝祭：2025年10月7日(火) 0:00〜10月10日(金) 23:59
毎年大好評の「Amazonプライム感謝祭」！
プライム会員限定のビッグセールで、Apple製品や家電、コスメや日用品など200万点以上が特別価格に。さらに、ポイントアップキャンペーンやスタンプラリーなど、お得な企画も盛りだくさんです。
今年は10月4日〜10日の約1週間にわたって開催され、過去最大級のスケールアップに期待！まだプライム会員ではない方も、この機会に登録して秋のビッグセールを楽しみましょう♪
■ランキング20を大発表！読者に選ばれた大人気アイテムはコレだ
今回は、前回の「Amazonブラックフライデー」期間中にレタスクラブWeb経由で購入された人気アイテムをランキングでご紹介！同じ商品が「プライム感謝祭」で必ず安くなるとは限りませんが、シリーズ品が対象になることも。10/7スタートの「プライム感謝祭」前に、ぜひチェックしてみてくださいね！
■【第1位】「ズキッ」に速攻！胃にもやさしい、頼れるお守り
▶【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠
●参考価格：￥1,540→￥1,278 (17％OFF)
第1位はコチラ！頭痛に速く効く「イブクイック頭痛薬DX」。つらい痛みに素早く作用しながら胃にもやさしい処方。Amazonの「痛み止め」カテゴリーでもベストセラー1位に輝くアイテムです！
■【第2位】息も歯も、Wでクリア！笑顔きらめく口臭ケア
▶【Amazon.co.jp限定】NONIO プラス ホワイトニング×2個+フロス付き
●参考価格：￥775→￥613 (21％OFF)
第2位は、口臭ケアとホワイトニングを同時に叶える「NONIOプラスホワイトニング ハミガキ」！原因菌にアプローチし、輝く白い歯へ導く高濃度フッ素配合。爽やかなフレッシュホワイトミントの香り。
■【第3位】おやつ気分で栄養チャージ！手軽にビタミンタイム
▶江崎グリコ バランスオンminiケーキ チョコブラウニー 20個
●参考価格：￥1,362→￥1,089 (20％OFF)
第3位は、栄養バランスを手軽に補えるミニケーキがランクイン！10種のビタミンやミネラルが1/3日分摂れ、オフィスや外出先でも便利。しっとりチョコブラウニー味でおいしく栄養チャージできちゃいます。セール価格で1本54円はスゴイ…！
■【第4位】包んで・温めて・冷やしてOK！万能すぎる三角ラップ
▶アイラップ 60枚入
●参考価格：￥182
食品の保存から加熱までマルチに使える「アイラップ」。マチ付きで入れやすく、冷凍・冷蔵・電子レンジもOK。最後の1枚までスムーズに取り出せる便利なキッチンアイテムです。
■【第5位】ゆらぎ肌も一枚でリセット。貼るだけ、朝晩うるおいメンテ！
▶VTCOSMETICS フェイスマスク スキンケア
●参考価格：￥2,420→￥1,694 (30％OFF)
肌のゆらぎを毎日ケアするシートマスク。極薄シートがぴったり密着し、シカヒアルロン配合で水分をチャージ。ピンセット付きで衛生的。忙しい日も簡単にお肌ケアができる大ヒットアイテムで、Amazonの「ビューティー」カテゴリーでベストセラー1位！
■【第6位】お風呂がスパに早変わり！炭酸力で疲れほぐれる癒し時間
▶バブ 【大容量】6種類の香りセレクトBOX 薬用 56錠
●参考価格：￥2,079→￥1,650 (21％OFF)
「バブ」は炭酸力で疲れた体を芯から温める入浴剤。ぬるめのお湯でもしっかり温まり、リラックス効果も抜群。香りも豊富で、その日の気分に合わせてバスタイムを楽しめます。
■【第7位】香りでほっと、心もリッチに。磨きぬかれた贅沢ブレイク
▶【Amazon.co.jp限定】ネスカフェ ゴールドブレンド
●参考価格：￥1,380
香り高く上質な味わいの「ネスカフェ ゴールドブレンド」。微粉砕コーヒー豆の粒が淹れたてのような香りを実現。澄みきった後味と豊かなコクで、毎日のコーヒータイムを格上げ！
■【第8位】白さに革命！100日分のくすみをまとめてオフ！
▶アタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 つめかえ用 2500ｇ
●参考価格：￥1,404→￥1,080 (23％OFF)
頑固な黄ばみもすっきり落とす洗たく洗剤。黄ばみ除去成分を新配合し、100日分の汚れもつけ置き級の洗浄力。抗菌・防カビ効果で衣類も洗たく槽も清潔に保ちます。
■【第9位】もしもの時もパワーキープ。安心ストックで暮らしに備え
▶Amazonベーシック 乾電池 単4形 20個セット
●参考価格：￥732→￥577 (21％OFF)
液漏れしにくく長持ちする耐腐食電池。気密性に優れ、デバイスに安定した電力を供給。非常時の備えにもおすすめの安心設計で、破裂を防ぐ安全構造を採用。なんと76万件以上のAmazonレビューで★4.3を獲得する高評価アイテムです！
■【第10位】ふわ泡で手ごと笑顔に。ウイルス知らずのすっきり習慣！
▶【業務用 大容量】キレイキレイ 薬用 泡ハンドソープ 4L
●参考価格：￥2,500→￥1,817 (27％OFF)
Amazonの「ハンドソープ」カテゴリーでベストセラー1位！手を清潔に保つ「キレイキレイ泡ハンドソープ」。殺菌ベール処方でウイルス・細菌をしっかり除去。きめ細かな泡がすみずみまで汚れを落とし、家族の手洗い習慣をサポートします。
■【第11位】よれ戻しの名人！お気に入り服、洗うたび新品みたい
▶エマール 洗濯洗剤 つめかえ用 １４００ｇ
●参考価格：￥1,071→￥752 (30％OFF)
お気に入りのTシャツやニットを、洗うたびにピシッとリフレッシュ。ハリ感チャージ成分を2倍配合し、シワやヨレを回復してカタチをキープ。さらにダメージリペア技術で繊維の内側から補修し、毛玉・縮み・色落ちも防ぎます。我が家でも長年リピートしている、お洗濯のマストアイテムです…！
■【第12位】持ち歩き・アウトドアにも便利！
▶by Amazon ソフトパックティッシュ 320枚160組
●参考価格：￥2,603→￥2,082 (20％OFF)
フィルム包装だから、使い終わったら丸めてポイ。ゴミ捨てもスッキリ簡単です。水まわりでも使える仕様で、洗面所やアウトドアにもぴったり。軽くてスリムなパッケージは持ち運びにも便利！
■【第13位】無菌レベルの洗浄力！すすぎ1回でキレイもエコも
▶アタックZERO ドラム式専用 つめかえ用 特大 2袋セット
●参考価格：￥3,291→￥3,124 (5％OFF)
無菌レベルの消臭力で、ニオイの元からしっかり洗浄。漂白剤を超えるバイオフィルム除去力で、洗たく槽のヌメリもスッキリ！
■【第14位】シュワッと爽快、気分リセットの1本！
▶by Amazon 炭酸水 ラベルレス 500ml ×24本
●参考価格：￥1,448→￥1,376 (5％OFF)
大自然が育てた天然水を使用した強炭酸水。スッキリ飲みやすく、炭酸の刺激の中にもうまみを感じる爽快な味わいです。仕事中やリフレッシュタイムにもぴったりな、毎日飲みたくなる一本。Amazonの「炭酸水」カテゴリーでベストセラー1位！
■【第15位】甘さでほっと、非常時も安心。5年半保存の“おいしい備え”
▶井村屋 えいようかん 60グラム (x 5)
●参考価格：￥589
手軽にカロリー補給できる長期保存型ミニようかん。1本で171kcalをチャージでき、水がなくてもおいしく食べられます。5年半の長期保存が可能で、災害時の備えにも最適。アレルゲンフリーで家族みんなにやさしい仕様です。
■【第16位】毛穴すっきり、つるんと透明感！
▶メラノCC ディープクリア酵素洗顔 130g
●参考価格：￥715→￥564 (21％OFF)
酵素とビタミンC配合で、毛穴汚れをスッキリ洗浄。うるおいを守りながら透明感のある肌へ導きます。朝晩の洗顔に使えるやさしい泡タイプで、柑橘系の香りも爽やか。Amazonの「液体・クリーム洗顔料」の売れ筋ランキング第1位の人気アイテムです！
■【第17位】“見たい”がすぐそこに！旅先でもエンタメ持ち歩き
▶Amazon Fire TV Stick HD
●参考価格：￥6,980→￥3,480 (50％OFF)
Fire TV Stickで、60万以上の映画や番組をストリーミング再生。Alexa対応リモコンで音声検索もスムーズ。旅行先でもテレビに挿すだけでお気に入りのコンテンツが楽しめます。セールで50％OFFは嬉しい…！
■【第18位】ヌメリもニオイもゼロ距離洗浄！最高峰のクリーン力
▶アタックZERO 詰め替え 2100ｇ
●参考価格：￥1,939→￥1,745 (10％OFF)
Amazonの「液体洗剤の売れ筋ランキング」で第1位！ドラム式専用の高洗浄力タイプ。使い続けることでフィルターのヌメリを防ぎ、洗たく槽まで清潔に。漂白剤を超える洗浄パワーで、衣類の汚れもスッキリ落とします。
■【第19位】3種の乳酸菌でおなかごきげん。家族みんなの整腸習慣！
▶[指定医薬部外品] 大正製薬 新ビオフェルミンS錠
●参考価格：￥3,290→￥2,486 (24％OFF)
新ビオフェルミンS錠は、3種の乳酸菌が腸内環境をバランスよく整えます。小腸から大腸まで働き、スッキリ快調な毎日をサポート。5才からお年寄りまで家族みんなで使える整腸薬です。
■【第20位】ふかふか、しっとり、贅沢触感。毎日が“ご褒美ドライ”
▶【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 ボリュームリッチ #003 5枚セット
●参考価格：￥1,890→￥1,597 (16％OFF)
吸水スピード・量・方向すべてを追求した“新吸水タオル”。ふかふかの厚みでホテルのような使い心地。天然コットン100％で肌にもやさしく、毛羽落ちしにくい高耐久仕様。毎日のバスタイムが贅沢に。
■お得な攻略法は？Amazonプライム感謝祭
「Amazonプライム感謝祭」は、プライム会員だけが参加できる特別セール。今から入会しても、もちろん間に合います！
「プライム感謝祭」の期間中、「ポイントアップキャンペーン」も開催中！エントリーして10,000円以上お買い物すれば、ポイント還元率がグンとアップ！すでにエントリー受付中なので、忘れずに登録しておきましょう。
さらに今回は、毎回大好評の「プライムスタンプラリー」も登場！お買い物やPrime Videoの視聴などでスタンプを集めると、最大50,000ポイントが当たるチャンスも⁉10/10(金)までにスタンプを集めて、楽しくオトクにセールを楽しんでくださいね！
いよいよ始まる、年に一度の「プライム感謝祭」！お得がギュッと詰まったこの期間、欲しかったアイテムを賢くゲットするチャンスです。気になってたあのコスメも、憧れ家電もプライスダウンしてるかも!?この秋いちばんのワクワクを、Amazonで思いっきり楽しんじゃいましょう！
