今年のノーベル生理学・医学賞に選ばれた大阪大学の特任教授、坂口志文氏が会見で受賞の喜びなどについて語った。

会見冒頭、坂口氏は「今回はこのような形でノーベル賞をいただくことになり、私自身は大変光栄に思っている。この間、いろいろな方と一緒に研究し、学生諸君、また共同研究者の方々、いろいろな方にお世話になった。本当にその人たちにも深く感謝しております」と述べ、「このような受賞を機会にこの分野がますます発展して研究が進み、実際の臨床の場で応用できる方向に研究が進展していくことを望んでいる。これからも私たちも寄与できればと考えている」と語った。

受賞の率直な感想については「もちろん嬉しい驚きに尽きる。私たちがしてきた研究が、もう少し臨床の場で役に立つ、もう少し発展してくると“何らかのご褒美”もあるかもしれないと思ったが、この時点でこのような名誉をいただくのは非常に驚きであり、光栄に思っている」と話した。

「受賞をまず誰に伝えたか？」という問いには「家内」と答え「また、研究は1人ではできないので、学生諸君、また共同研究者の方々、長い間いろいろな方と一緒に仕事をしてきたので、そのような方々に感謝している」と述べた。

長い研究生活における苦労やモチベーションについては「自分を守るべき免疫系が時に自分を攻撃する。それで病気になるが『そういうメカニズムがなんなんだ』というのが最初の興味だった。その興味を解決してくれるというか、『そういうメカニズムであれば研究していく価値がある』と思ってやってきた。ただ、そのような考え方はあまり人気のあるアイデアではなかったので、研究費を稼ぐなどのところで少しは苦労したかもしれないが、けっして私1人ではなく、同じような考えを持っている人は世界中おり、そういう人たちと一緒にやりながらだんだんその分野が大きくなってきた。だからある意味その人たちを代表して今回受賞したと思っている」と語った。

自己免疫疾患を患う方へのメッセージを求められると「医学は進歩していく。私たちが子どもの頃と現在を比べても、感染症に対する治療法も、あるいはワクチンにしろ、あるいはがんの治療法にしても、進歩してきている。そういう意味で、まだまだ解決すべき、治療法を見つけるべき病気はたくさんある。だから、やはり基礎研究が進み、それが実際の人の疾患の治療・予防に繋がっていく。私たちがやっていることも1つの例になる。そういう意味で、治療が難しい病気にも解決策や有効な治療法・予防法が見つかってくると私は信じている」と語った。

息抜き、趣味については「いろいろな本を読むこと、散歩すること。海外に行った時には博物館・美術館に行くこと」と答えた。

会見途中、石破総理から電話が

会見の途中、石破総理からの電話を受ける場面もあった。

石破総理は電話口で「総理大臣の石破茂です。この度は誠におめでとうございます。心からお喜び申し上げます」と述べた。その後、石破総理は好奇心を表に出して「なぜ制御性T細胞はあるはずだと思ったのか？」「先生の研究でがん治療はこの後どうなっていくのか？」「自分の免疫でがんに打ち勝つような強い免疫力を人間が発揮できるようになるということ？」などと“質問攻め”にしたが坂口氏は丁寧に答えた。

坂口氏が存在を証明した「制御性T細胞」は自分自身を誤って過剰に攻撃することにブレーキをかける細胞。坂口氏の研究は臓器移植の安定などにも寄与し、リウマチや1型糖尿病などの自己免疫疾患やがん治療などへの応用が進められている。坂口氏が選ばれたことで、個人での日本のノーベル賞受賞者は4年ぶりとなり、アメリカ国籍を取得した人を含めて29人になった。

（ABEMA NEWS）