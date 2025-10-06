次回（2025年10月13日）のまる見えは・・どんでん返しがいっぱい！まさかの展開！まさかの結末！SP
10月13日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は
どんでん返しがいっぱい！まさかの展開！まさかの結末！SP
＜19時00分〜21時00分＞
出演者情報
MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）
スペシャルパネリスト：ビートたけし
ゲスト：
岡部大（ハナコ）
菊地幸夫
ケンドーコバヤシ
渋谷凪咲
當真あみ
森本慎太郎（SixTONES）
（50音順 敬称略）
エージェント：ジェニファー・ジュリアン（フランス）、スチュアート・オー（オーストラリア）、ティム・ケリー（ヨーロッパ）、マシュー・チョジック（アメリカ）、松浦ヴェロニカ（イタリア）
★黄金のフクロウを追え！★
1993年、フランスのとある作家が約2600万円相当の価値のある「黄金のフクロウ」の像をフランスのどこかに埋め、その場所を示す書籍を出版。これまで20万人以上が謎解きに挑戦するが、誰も宝物の場所を見つけることができなかった。ところが2004年、この宝探しはまさかの結末を迎えることに！果たして黄金のフクロウを見つけることはできたのか？
★ローマ&南米国境警備隊★
犯罪に手を染めた危険な旅行者と空港の国境警備隊との戦いに密着したシリーズ。
「ちょっとスカしていたのに態度を急変させるパリ帰りのイタリア人男性」
「大量の○○を持ち込もうとする男性」など続々登場！まさかの結末をお見逃しなく。
★絶滅寸前のツルを救え！★
1940年代に密猟や環境破壊の影響により「絶滅秒読み」とまで言われていた、アメリカシロヅル。ツルを愛してやまない男性が、絶滅寸前のアメリカシロヅルを繁殖させるために、なんと彼自身がツルの恋愛相手になるという。まさかまさかの展開をお見逃しなく。
★あるロシア人教師の影なる反抗★
2022年のウクライナ侵攻以降、ロシアの小学校では軍隊の行進を教えたり、武器の使い方を学ぶ授業が始まったりと、教育の内容が一気に変わっていきました。自由に子どもたちが笑うかつての学校とのギャップに苦しみながら、その実態をひとりの男性教師が命がけで撮影を続けました。戦争が子どもたちの学校にもいかに影響を及ぼしたのか？貴重な映像をお届けします。
★彼女の名はネリー★
およそ100年前にオーストラリア博物館に飾られた像。当時の先住民たちが既に洋服を着ていた時代だったにも関わらず、像は裸で誤った差別的表現が用いられ展示されていたのです。その像のモデルとなった女性のひ孫イレーヌが、自分たちの先祖のアイデンティティを取り戻し、本来の姿を博物館に再展示しようと行動を起こす。
★アンビリーバブル！世界不思議ファイル★
絶体絶命の状況に陥った人々に待ち受ける、まさかの結末を集めたVTR。
世界を驚かせた奇跡の生還劇をご覧ください。
その他、世界中から集めたちょっと笑える《まさかの結末》映像をドドッとご紹介します！お楽しみに！