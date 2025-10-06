オーラル山中主宰クリエイティブレーベル「DREAMLAND」が来年2月にオールナイトイベントを開催
THE ORAL CIGARETTESの山中拓也（Vo, G）が、自身主宰クリエイティブレーベル「DREAMLAND」のオールナイトイベント＜DREAMLAND - ALL NIGHT GIG & PARTY -＞の開催を発表した。
前回は2年前大阪にて開催されたが、今回は来年2月6日に東京・Spotify O-EASTにて開催される。現在出演者はライブアクトにDos Monos、ODD Foot Works、TYOSiN、THE ORAL CIGARETTES、DJにオカモトレイジ(OKAMOTO’S)、EMZTTM(YESBOWY&SIVA)、SPAWN (169 & Takuma)、串カツDJアゲらかにアゲらの出演がアナウンスされており、追加発表もあるとのこと。
チケットは本日からTHE ORAL CIGARETTES FC先行が開始となっており、10月12日までの受付となっている。
＜DREAMLAND - ALL NIGHT GIG & PARTY -＞
2026年2月6日 東京 Spotify O-EAST
LIVE ACT：Dos Monos / Odd foot works / TYOSiN / THE ORAL CIGARETTES … and more
DJ：オカモトレイジ(OKAMOTO’S) / EMZTTM(YESBOWY&SIVA) / SPAWN (169 & Takuma) / 串カツDJアゲらかにアゲら… and more
FC先行
受付期間：10月6日(月)21:30〜10月12日(日)23:59
詳細：https://theoralcigarettes.com/news/detail/3062
＜THE ORAL CIGARETTES「ERASE the BORDER TOUR 2026」＞
2026年2月16日 愛知 Zepp Nagoya
2026年2月17日 愛知 Zepp Nagoya
2026年2月24日 福岡 Zepp Fukuoka
2026年3月7日 北海道 Zepp Sapporo
2026年3月12日 宮城 SENDAI GIGS
2026年3月16日 大阪 Zepp Osaka Bayside
2026年3月17日 大阪 Zepp Osaka Bayside
2026年3月23日 東京 Zepp Haneda
2026年3月24日 東京 Zepp Haneda
LIVE Blu-ray『AlterGeist0000 ARENA TOUR 2025』
リリース日：2025年12月24日(水)
特設サイト：https://theoralcigarettes.com/feature/altergeist0000arenatour2025_release
■数量限定豪華盤（品番：BRXP-00058）
豪華特殊BOXパッケージ仕様
価格：11,000円(税込)
【内容】
・Blu-ray DISC
・オンライン視聴用 NeSTREAM LIVEシリアルコード
豪華特典
・豪華特殊BOX（27 x 20 x 6cm）
・オリジナルラグ(23 x 36cm)
・ZINE(40ページ／B5／フルカラー／限定編集)
＊特典の詳細は予定となり、仕様が変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
■シンプル盤（品番：BRXP-00059）
価格：5,500円(税込)
【内容】
・Blu-ray DISC
・オンライン視聴用 NeSTREAM LIVEシリアルコード
※FC会員限定特典（両形態共通）：オリジナルステッカー
THE ORAL CIGARETTES「AlterGeist0000 ARENA TOUR 2025」THE MOVIE
【メンバー登壇会場（丸の内ピカデリー）】
2025年10月11日(土) 11:00 START
2025年10月11日(土) 15:00 START
【舞台挨拶中継付き会場】
生中継：2025年10月11日(土) 15:00 START
収録上映：2025年10月12日(日) 13:00 START
特設サイト：https://theoralcigarettes.com/feature/altergeist0000arenatour2025_release
