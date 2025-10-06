Blue Mash、ニューシングル「僕は嘘つき、君は沙希」配信リリース決定
Blue Mashが、ニューシングル「僕は嘘つき、君は沙希」が10月8日に配信リリースすることを発表した。
一人の女性との別れを歌った楽曲とのことで、ティザー映像も各SNSで公開されている。楽曲リリース発表と同時に公開されたジャケット写真には彼らの代表曲の一つである「春のまま」のMVにも出演していた女優・小夏ひなが登場、楽曲を表現する印象的なものになっているという。
2025年8月に開催した東名阪対バンツアー＜この街を出てー宿敵編―＞、11月からスタートするワンマンツアー＜この街を出てー単独行脚編―＞はチケット全会場即日ソールドアウト、12月には自身最大キャパでのワンマンツアーとなる＜この街を出てー大都会終結編―＞の開催を発表している。
◾️デジタルシングル「僕は嘘つき、君は沙希」
2025年10月8日（水）配信スタート
◆Blue Mash 優斗（Vo, G）セルフライナーノーツ
気づけば同じ人の歌を18歳から書き続けていた。
なんとなく、この人と結婚するものだと思っていたし、
家に帰ったら当然居てくれるものだと思い込んでいた。
高校卒業以来の恋愛なんて、「好きです、付き合ってください」
で始まらない分、終わりもないと勝手に思い込んでいた。
最後に君の部屋を飛び出して、
扉が閉まる乾いた音が聞こえた瞬間に
「ごめん」の一つよりも
メロディーが浮かぶような人間だから
君の泣き声にも気付けなかった。
いつか君も、他の誰かの東京になる。
季節も、思い出もどうせ忘れる。
でも僕の東京はきみだから
死ぬまで忘れないよ
もう君が嘘をつかなくても、生きてゆけますように。
これが最後の、君に宛てた歌。
「僕は嘘つき、君は沙希」
◾️＜この街を出て -大都会終結編-＞
2025年
12月9日（火）大阪・梅田CLUB QUATTRO 18:00開場/19:00開演
12月10日（水）愛知・名古屋CLUB QUATTRO 18:00開場/19:00開演
12月16日（火）東京・恵比寿LIQUIDROOM 18:00開場/19:00開演
◆チケットオフィシャル先行実施中
受付期間：9月29日（月）21:00〜10月19日（日）23:59
http://eplus.jp/bluemash/
