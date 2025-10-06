Blue Mashのニューシングル「僕は嘘つき、君は沙希」が10月8日（水）に配信リリースされる。

「僕は嘘つき、君は沙希」は、ひとりの女性との別れを歌った楽曲で、熱狂的なライブパフォーマンスで支持を集めるBlue Mashだが、そのメッセージ性の高い楽曲はもちろん、ラブソングも多くの共感とともに人気を誇っており、今作も注目を集めそうだ。

ジャケット写真は、彼らの代表曲のひとつである「春のまま」のミュージック・ビデオにも出演していた女優の小夏ひなが登場している点にも注目だ。

Digital Single 「僕は嘘つき、君は沙希」

2025年10月8日（水）配信スタート

◆ ◆ ◆

気づけば同じ人の歌を18歳から書き続けていた。なんとなく、この人と結婚するものだと思っていたし、家に帰ったら当然居てくれるものだと思い込んでいた。

高校卒業以来の恋愛なんて、「好きです、付き合ってください」で始まらない分、終わりもないと勝手に思い込んでいた。

最後に君の部屋を飛び出して、扉が閉まる乾いた音が聞こえた瞬間に「ごめん」の一つよりもメロディーが浮かぶような人間だから君の泣き声にも気付けなかった。

いつか君も、他の誰かの東京になる。季節も、思い出もどうせ忘れる。

でも僕の東京はきみだから死ぬまで忘れないよ

もう君が嘘をつかなくても、生きてゆけますように。

これが最後の、君に宛てた歌。

「僕は嘘つき、君は沙希」

【Blue Mash 優斗（Vo/Gt）セルフライナーノーツ】

◆ ◆ ◆

＜Blue Mash「この街を出て -大都会終結編-」＞

12月9日（火） 大阪・梅田CLUB QUATTRO 18：00開場/19：00開演

12月10日（水）愛知・名古屋CLUB QUATTRO 18：00開場/19：00開演

12月16日（火）東京・恵比寿LIQUIDROOM 18：00開場/19：00開演

チケットオフィシャル先行 9/29（月）21：00〜10/19（日）23：59

