10月4日、イオンモール幕張新都心にてDIAURAとΛrlequiΩによるスペシャルフリーライブ＜CALLING THE CULT.＞が開催された。

ショッピングモールという開かれた空間で行われた本公演は、ヴィジュアル系というカルチャーの“現在地”を提示しながら、新たなファン層へと音楽の扉を開く試みとなった。

当日、イベントスペースには朝から長蛇の列が出現。長年2組を追い続けてきたファンはもちろん、買い物途中の家族連れや若者など、幅広い層が足を止め、非日常のステージに見入った。

日常の中に“異世界”を出現させる。その瞬間、ヴィジュアル系の持つ表現力と存在意義が、まざまざと示された一日となった。そして会場の熱気が最高潮に達した後、新たな2マンライブの開催が発表された。

2026年2月、恵比寿LIQUIDROOMにて、2日間にわたり繰り広げられるDIAURA × ΛrlequiΩのツーマン公演。初日となる2月21日は前夜祭＜BEHIND THE CULT[ure]＞、翌22日には本編＜THIS IS MY CULT.2026＞が開催される。

ヴィジュアル系という“CULT（教団）”を掲げ、深化を続ける両者。その衝突と共鳴が生む、2日間限りの聖戦が幕を開ける。