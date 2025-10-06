ソロデビュー10周年イヤーを迎えたDream Amiが、8年ぶりのソロツアー＜Dream Ami LIVE TOUR 2025 “Best Hit’s Live”〜Episode 0〜＞を開催。10月6日に東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて東京公演を行った。

9月に配信リリースした新曲「ときめきDiary」の、爽やかなシティポップサウンドと共に幕を開けたライブ。8年ぶりということでAmi本人もファンも少し緊張していた様子だったが、Amiがステージに登場するやいなや、その笑顔が会場を明るく照らす。「CANDY SMILE」では「楽しんでいきましょう！」と観客に声をかけ、会場にはクラップが鳴り響く。序盤は「私にとってとても大事な曲」と紹介して、デビュー曲「ドレスを脱いだシンデレラ」を披露したほか、映画主題歌にも起用された「はやく逢いたい」などDream Amiとしての代表曲で会場をAmi色に染め上げた。

「ここで今日のゲストを紹介します！」との紹介で、スペシャルゲストの鷲尾伶菜が客席に手を振りながら登場すると、「ステージで一緒に歌うのは久しぶりだから緊張する」とAmi。2人で歌ったのは、E-girlsのライブでは欠かせないバラード「好きですか？」と「ショコラ」。「好きですか？」は、DreamのShizukaと鷲尾が切ない思いを歌ったナンバーで、Amiと鷲尾の2人で披露するのはこれが初めてのこと。イントロが鳴るとワッと会場が沸いたことからも、ファンにとっても思い入れの深い曲であることが分かった。

また「ショコラ」は、〈また逢えるその日まで〉など遠く離れていても相手に募らせる思いを歌った実に切ない歌詞が、今でも変わらないE-girlsメンバー同士の絆の強さとファンへの思いの深さを感じさせ、ギュッと胸を締め付けた。お互いしっかりと顔を見合わせるでもなく、でも意識しながら歌う、先輩後輩である2人の距離感に絶妙な懐かしさを感じたファンも多かっただろう。

中盤には、事前に観客から集めた質問にAmiが答える「企画コーナー」を開催。「ギターは今でも弾いていますか？」という質問に、「痛いところを突かれた！」と苦笑い。また印象に残っていることとして「Anniversary」の撮影裏話や、ソロデビュー当時にステージでサビ歌詞が飛んで気まずかったという失敗談も飛び出した。

後半戦は「EGメドレー」で会場をアツく盛り上げた。バイクを運転するポーズも楽しい「EG Summer RIDER」を皮切りに、クラップで盛り上がった「STRAWBERRY サディスティック」、「Highschool ♡ love」ではコール&レスポンスで会場が一つに。「Mr.Snowman」と「Follow Me」では、再び鷲尾を迎え入れ、10年経っても変わらないキレとボーカリゼーションでファンを魅了。「Mr.Snowman」では投げキッスを取り入れたキュートなダンスを披露し、「Follow Me」では「もっともっと盛り上がって行きましょう！」と言って客席にマイクを向けると、会場には〈O-O-O-Oh〉と歌う観客の大合唱が響き渡った。

Amiとのトークでは、まるで同窓会のように懐かしい話に花が咲いた。「E-girlsの時より踊っていてびっくりした！」と茶々を入れる鷲尾に、「ソロはパフォーマーも兼任しないといけないんだよ！(笑)」とAmi。鷲尾が「Mr.Snowman」を踊ってくれたのが嬉しかったことをAmiが話すと、「先輩に言われたら断れないんで（笑）」と鷲尾。こんな和やかなやりとりは、きっと今だからこそ見せられた表情だったろう。

本編の最後には、映画『ズートピア』日本版テーマソングで、彼女の代表曲である「トライ・エヴリシング」を動画撮影OKで披露したほか、「ヒマワリ」を歌ってタオル回しで会場を一つに。アンコールでは7月に配信リリースした「KIRAKIRA DAYS」と、「みんなの幸せを願ってこの歌を歌います」とコメントしてDreamの楽曲「I love dream world〜世界中のしあわせを歌おう〜」を披露。明日に向かうための前向きで力強い気持ちを届けて、Amiらしくライブを締めくくった。

今年の7月でソロデビュー10周年yearが始まったDream Ami。来年さらにパワーアップしたライブスタイルを見せてくれることに期待したい。

＜Dream Ami LIVE TOUR 2025 “Best Hit’s Live” 〜Episode 0〜＞

9/20(土)神奈川 洗足学園 MUSIC POOL CINO

開場15:30/開演16:30 10/6(月)東京 SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

開場17:30/開演18:30 10/18(土)大阪 東京建物 Brillia HALL 箕面 小ホール

開場16:30/開演17:30 ・出演者

Dream Ami ・ゲスト

鷲尾伶菜(東京公演)

Dream Shizuka(大阪公演) 【詳細はこちら】

