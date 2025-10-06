零、3rdデジタルシングル「Crisis」本日配信リリース
零が、3作目となる楽曲「Crisis」を本日配信リリースした。
初のコラボ曲となる本作は、THE RAMPAGEのメンバーで長年苦楽を共にしてきたYAMASHOとのコラボレーションによる作品だ。黒々とした深淵へと落ちていきそうな危うさと、そこから必死に踏みとどまろうとする強い意志が交錯し、切迫した緊張感と救済への光が同居するHipHopトラックに仕上がったという。
リリックでは公私共に親交の深い二人だからこそぶつけ合える飾らない想いが凝縮されている点も大きな聴きどころだという。またアレンジメントには、デビュー作「Delete」から制作を共にしているアーティスト／トラックメーカー・JUGEMが参加。スタジオでのセッションを通じて三者の感性がぶつかり合い、サウンドはさらに洗練され、楽曲としての深みと説得力を増した作品に仕上がったとのことだ。
さらに、本作のMVが10月6日21時に公開される。監督はTHE RAMPAGEやHiGH&LOW THE WORSTでも川村壱馬（零）を撮り続けてきた久保茂昭が務め、「Crisis」が描く切迫感と希望を強烈なインパクトの映像で表現し、視覚的にもその世界観を深めているという。
https://youtu.be/nQyWa-_brP0
◾️零×YAMASHO「Crisis」
2025年10月6日（月）リリース
作詞：L.E.I./YAMASHO
作曲：L.E.I./YAMASHO/JUGEM
歌：零/YAMASHO
各種音楽配信サイト：https://lnk.to/LZC-3274
