THE RAMPAGE 川村壱馬のソロ・零（L.E.I.）が、3rdデジタルシングル「Crisis」をリリースした。

初のコラボ曲となる本作はTHE RAMPAGEのメンバーで長年苦楽を共にしてきたYAMASHOとのコラボレーションによる作品。

黒々とした深淵へと落ちていきそうな危うさと、そこから必死に踏みとどまろうとする強い意志が交錯し、切迫した緊張感と救済への光が同居するHipHopトラックに仕上がった。

リリックでは公私共に親交の深い二人だからこそぶつけ合える飾らない想いが凝縮されている点も大きな聴きどころ。またアレンジメントには、デビュー作「Delete」から制作を共にしているアーティスト／トラックメーカー・JUGEMが参加。スタジオでのセッションを通じて三者の感性がぶつかり合い、サウンドはさらに洗練され、楽曲としての深みと説得力を増している。

MVの監督は、THE RAMPAGEや『HiGH&LOW THE WORST』でも川村壱馬を撮り続けてきた久保茂昭氏が務め、「Crisis」が描く切迫感と希望を強烈なインパクトの映像で表現し、視覚的にもその世界観を深めている。



