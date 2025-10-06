BREIMENが、デジタルシングル「銀河 / エイリアンズ」を10月15日に配信リリースすることを発表した。

先駆けて、キリンジの兄弟時代の名曲「エイリアンズ」が10月12日に先行配信される。なお今回の発表は、9月22日からSNS上で展開されていた月相と連動したショート動画の謎めいた投稿の答え合わせともなった。映像は次々と消える形で公開され、ファンの間で話題を呼んでいたという。

新曲「銀河」は、前作「BALLOON」のミニマルなサウンドアプローチから一転、現実と幻想が交差する表現を通じて、人とのつながりや居場所を求める普遍的な感情を“宇宙の旅”になぞらえたポップナンバーに仕上がっているとのこと。後半にはギタリスト・サトウカツシロによる長尺のソロがクライマックスを盛り上げ、BREIMENの圧倒的な演奏力と表現力を堪能できる仕上がりとなっているという。

一方「エイリアンズ」は、2000年10月12日にリリースされた兄弟時代のキリンジの名曲をカバー。同日でちょうど25年を迎えるタイミングでの先行配信となり、BREIMENならではの解釈で再構築されたアレンジをぜひ楽しみにしていてほしい。

▲ジャケット写真

また、ジャケットビジュアルはゴルフボールを銀河に浮かぶ惑星に見立てたユニークなデザインとなっており、楽曲との関連性も気になるところ。配信に先駆けて、聴き逃しを防ぐPre Add / Pre Saveも実施され、リンクから事前登録をし、フォームに必要情報を入力すると抽選でサイン色紙があたるキャンペーンも実施されている。

◾️「銀河 / エイリアンズ」 2025年10月15日（水）リリース

配信：https://va.lnk.to/uMpwaf