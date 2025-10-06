UNFAIR RULE、配信EP『ひびのかけら』詳細解禁。収録曲「口癖」先行配信＆スタジオライブで初披露決定
UNFAIR RULEが、11月5日にリリースする配信EP『ひびのかけら』の詳細を解禁した。さらに、収録曲の「口癖」を10月8日に先行配信リリースすることも合わせて発表された。
配信EP『ひびのかけら』は、UNFAIR RULEの代名詞とも言えるストレートなロックサウンドとキャッチーなメロディ、赤裸々な歌詞で彩ったリード楽曲「誰かの彼女になっても」から始まり、一転、激しく刺々しい毒を含んだ歌詞などこれまでにないアプローチを取り入れた「耳鳴り」、美しいメロディとコーラスワーク、ギターリフが耳に残るミドルロックバラード「口癖」、今夏リリースしたバンドとして初めて夏という季節を意識的に取り入れたサマーソング「ポニーテール」、優しい歌声と音像でEP全体を包み込むラストソング「後悔する前に」の5曲が収録されている。
なお、ジャケット内で使用されている写真は「内緒」や「君にさよならを言わない」などのMV監督を務める渡辺達也が撮影。デザインは山本珠羽が手がけている。
また、10月8日に生配信するスタジオライブ＜UNFAIR RULE「ひびのかけら」リリース記念スタジオライブ＞で「口癖」を初披露する予定なので、ぜひ配信をチェックしてほしい。
加えて、11月9日からスタートする全国ツアー＜UNFAIR RULE “ひびのかけら” tour＞は、地元・岡⼭ CRAZYMAMA KINGDOMから2026年1⽉28⽇の東京 SHIBUYA CLUB QUATTROまで全9公演をまわる。
◾️配信EP『ひびのかけら』
2025年11月5日（水）リリース
収録曲：1.誰かの彼女になっても 2.耳鳴り 3.口癖 4.ポニーテール 5.後悔する前に
配信リンク：https://jvcmusic.lnk.to/unfairrule_hibinokakera
◆先行配信シングル「口癖」
2025年10月8日（水）リリース
配信リンク：https://jvcmusic.lnk.to/unfairrule_hibinokakera
◾️＜UNFAIR RULE「ひびのかけら」リリース記念スタジオライブ＞
日程：10月8日（水）20:00〜
アカウント：UNFAIR RULE オフィシャルYouTubeチャンネル、スペースシャワーTVオフィシャルLINE VOOMより同時生配信
▼LINE VOOM
https://lin.ee/V8APjfg/lntl/cppr
◾️＜UNFAIR RULE “ひびのかけら” tour＞
2025年
11⽉9⽇（日）岡⼭ CRAZYMAMA KINGDOM OPEN 17:15 / START 18:00 ※ワンマン
問い合わせ：CRAZYMAMA KINGDOM（086-233-9014）
11⽉14⽇（金）神奈川 F.A.D YOKOHAMA OPEN 18:30 / START 19:00
問い合わせ：F.A.D YOKOHAMA（045-663-3842）
11⽉16⽇（日）⾹川 ⾼松DIME OPEN 17:30 / START 18:00
問い合わせ：DUKE（087-822-2520）
11⽉21⽇（金）宮城 MACANA OPEN 18:30 / START 19:00
問い合わせ：GIPお問合せフォーム https://www.gip-web.co.jp/t/info
11⽉28⽇（金）北海道 札幌BESSIE HALL OPEN 18:30 / START 19:00
問い合わせ：BESSIE HALL（011-221-6076）
12⽉12⽇（金）福岡 OP’s OPEN 18:30 / START 19:00 ※ワンマン
問い合わせ：BASECAMP（092-406-7737）
2026年
1⽉10⽇（土）愛知 NAGOYA CLUB QUATTRO OPEN 17:00 / START 18:00 ※ワンマン
問い合わせ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100(全⽇12:00-18:00)
1⽉16⽇（金）⼤阪 UMEDA CLUB QUATTRO OPEN 18:15 / START 19:00 ※ワンマン
問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888 (12:00〜17:00 ※平⽇のみ）
1⽉28⽇（水）東京 SHIBUYA CLUB QUATTRO OPEN 18:00 / START 19:00 ※ワンマン
問い合わせ：渋⾕ CLUB QUATTRO 03-3477-8750
