◾️＜BABiES AGAiN TOUR＞

2025年10月16日（木）東京

会場：渋谷ＷＷＷ Ｘ (OPEN 18:00 / START 19:00)

お問い合わせ：チッタワークス

044-276-8841 (平日12:00〜13:00、16:00〜18:00)

2025年10月22日（水）愛知

会場：名古屋CLUB QUATTRO (OPEN 18:00 / START 19:00)

お問い合わせ：サンデーフォークプロモーション

052-320-9100 (12:00〜18:00)

・2025年11月12日（水）東京

会場：渋谷clubasia (OPEN 18:00 / START 19:00)

お問い合わせ：チッタワークス

044-276-8841 (平日12:00〜13:00、16:00〜18:00)

※開場 / 開演時間は変更となる場合がございます。

▼チケット料金 ※ドリンク代別

スタンディング

一般：\5,500（税込）

学割：\4,500（税込）

▼チケット料金（11月12日公演のみ）

スタンディング

U-20：\4,000（税込）※ドリンク代別

▼チケット受付

一般発売：9月5日（金）12:00 ~

整理番号：D1〜

◆チケットに関する注意事項

※購入枚数制限：お一人様 1公演につき4枚まで

※入場は整理番号順に行います。

※入場時ドリンク代別途必要です。

※未就学児入場不可、小学生以上チケット必要

※学割チケットのみ入場時に学生証の提示が必須となります。

※本ツアーは映像収録および写真撮影用のカメラが会場内に入り、ご来場のお客様の様子が写真、映像に映りこむ場合がございます。収録された映像・写真は商品化やプロモーション等に使用される可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

◆2025年11月12日（水）渋谷 clubasia公演に関する注意事項

※本公演は、2025年11月12日時点で20歳以下の方が対象です。

※ご入場の際、生年月日のわかる顔写真付公的身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど)の提示が必要です。

※写真付がない場合は、生年月日が記載されている公的証明書を2点ご用意ください。

※年齢確認ができない際はいかなる場合でもご入場できません。その際の払い戻しもいたしません。

※身分証明書は原本のみ有効、コピー不可。