Novel Core、ハードかつ挑戦的なロックサウンドで新たな進化をみせる新曲「DiRTY NASTY」リリース決定
Novel Coreが、ジャンルの壁をぶち壊すハードなロックチューン「DiRTY NASTY」を10月8日にリリースすることを発表した。
本楽曲は、自身のハウスバンド・THE WILL RABBITS でギターを務めるYuya Kumagaiと、キーボードを務めるYuki Uchimura、そしてNovel Coreが絶大な信頼をおくプロデューサー・JUGEMを迎えて制作された。
それぞれの中にある本能を隠さず、剥き出しの自分を見せろという強烈なメッセージに、重厚なギターやベース、歪んだシンセサイザー、そして鋭く切り込むようなNovel Coreのラップが絡み合うロックチューンだという。ロックとヒップホップが高次元で融合した、Novel Coreの進化をさらに加速させる1曲に仕上がっているとのこと。
◾️「DiRTY NASTY」
2025年10月8日（水）発売
Pre-add / Pre-save : https://avex.ffm.to/dirtynasty
◾️＜BABiES AGAiN TOUR＞
2025年10月16日（木）東京
会場：渋谷ＷＷＷ Ｘ (OPEN 18:00 / START 19:00)
お問い合わせ：チッタワークス
044-276-8841 (平日12:00〜13:00、16:00〜18:00)
2025年10月22日（水）愛知
会場：名古屋CLUB QUATTRO (OPEN 18:00 / START 19:00)
お問い合わせ：サンデーフォークプロモーション
052-320-9100 (12:00〜18:00)
・2025年11月12日（水）東京
会場：渋谷clubasia (OPEN 18:00 / START 19:00)
お問い合わせ：チッタワークス
044-276-8841 (平日12:00〜13:00、16:00〜18:00)
※開場 / 開演時間は変更となる場合がございます。
▼チケット料金 ※ドリンク代別
スタンディング
一般：\5,500（税込）
学割：\4,500（税込）
▼チケット料金（11月12日公演のみ）
スタンディング
U-20：\4,000（税込）※ドリンク代別
▼チケット受付
一般発売：9月5日（金）12:00 ~
整理番号：D1〜
◆チケットに関する注意事項
※購入枚数制限：お一人様 1公演につき4枚まで
※入場は整理番号順に行います。
※入場時ドリンク代別途必要です。
※未就学児入場不可、小学生以上チケット必要
※学割チケットのみ入場時に学生証の提示が必須となります。
※本ツアーは映像収録および写真撮影用のカメラが会場内に入り、ご来場のお客様の様子が写真、映像に映りこむ場合がございます。収録された映像・写真は商品化やプロモーション等に使用される可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
◆2025年11月12日（水）渋谷 clubasia公演に関する注意事項
※本公演は、2025年11月12日時点で20歳以下の方が対象です。
※ご入場の際、生年月日のわかる顔写真付公的身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど)の提示が必要です。
※写真付がない場合は、生年月日が記載されている公的証明書を2点ご用意ください。
※年齢確認ができない際はいかなる場合でもご入場できません。その際の払い戻しもいたしません。
※身分証明書は原本のみ有効、コピー不可。
関連リンク
◆Novel Core オフィシャルサイト
◆Novel Core オフィシャルX
◆Novel Core オフィシャルInstagram
◆Novel Core オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Novel Core オフィシャルTikTok