LANAが、新作EP『Like a Flower』の表題曲「Like a Flower」のMVを公開した。

◆LANA 動画

10月5日には同タイトルのアリーナツアー横浜公演（横浜アリーナ）を開催。一万人を超える観客が駆けつけ、新旧スマッシュヒット揃いのLANAの楽曲が披露され、合唱と歓声が鳴り止まない一夜になったという。そして、その興奮も冷めやらぬまま、ライブ直後にLANAのInstagramでは「Like a Flower」Music Videoのティザー映像が投稿された。

そんなMVでは、道端に咲いた一輪の花と人生を重ね、どんな時も自分を愛しながら美しく、強く生きる決意を歌ったLANAの歌詞が華やかなビジュアルとマッチした映像になったとのこと。なおLANAは、アリーナツアーは11月3日に大阪城ホール公演も控えている。

また、9月19日にはプレミアムオーディオブランド・Boseと英国を代表する音楽マガジン・NMEが気鋭の新人アーティストを紹介するグローバルコンピレーション企画の「Bose x NME: C25」ミックステープに日本人アーティストとして初参加し、収録曲「Icy Tale」をリリースした。

◾️配信限定EP『Like a Flower』

配信：https://lnk.to/LANA-Like-a-Flower ◆収録曲

01.華

02.Like a Flower

03.Ain’t Money Only

04.All My Pain

05.Summer Ride (feat. \ellow Bucks)

◾️「Icy Tale」

楽曲リンク：https://lnk.to/NLAPMaWE ▼Bose x NME: C25 キャンペーン特設ページ

https://www.nme.com/features/music-features/c25-bose-mixtape-alex-warren-parcels-ca7riel-paco-amoroso-3893550