脱線の田園都市線、渋谷―鷺沼間の運転再開…大井町線も７日始発からダイヤ通りの運行目指す

５日夜に東急電鉄田園都市線の梶が谷駅（川崎市高津区）で起きた列車同士の衝突・脱線事故で、同線は６日の始発から７日午前０時頃まで渋谷―鷺沼駅間、並走する東急大井町線は溝の口―二子玉川駅間で運転を見合わせた。

沿線の各駅では、バスなどを待つ利用客らで一日中混雑が続いた。７日は始発からダイヤ通りの運行を目指すが、一部で遅れが生じる可能性があるという。

東急電鉄によると、梶が谷駅の留置線に停止していた回送列車（１０両編成）に、中央林間発渋谷行きの上り列車（１０両編成）が時速４８キロで衝突。回送列車の最後尾車両が脱線した。上り列車も前方の４両が破損したが、乗客・乗員１５１人と回送列車の乗員３人にけがはなかった。

５日の運行を終えた回送列車が留置線を走行中に、速度超過によるオーバーランを防止する信号を受信したため、所定の停車位置より手前で停止した。その際、最後尾車両が上り列車の進路上にはみ出した状態だったという。回送列車の運転は見習いで、近くには指導役の運転士がいた。

上り列車の運転士は、回送列車に気付いて非常ブレーキをかけたが、間に合わなかった。自動列車制御装置（ＡＴＣ）が正常に作動せず、列車が停止しなかった可能性があるという。

国土交通省関東運輸局は６日、東急電鉄に事故の原因究明と再発防止を求める警告文書を出した。また、国の運輸安全委員会は鉄道事故調査官を現地に派遣して原因の調査を始めた。

◇

一部区間の運転見合わせは、帰宅時間にも及んだ。このため、沿線の各駅では夜になっても振り替え輸送のバスを待つ通勤・通学客らが長い列を作った。

渋谷駅で三軒茶屋駅行きのバスの列に並んでいた東京都世田谷区の会社員女性（３８）は「朝も３０分ほど早く出社したが、まさか帰りの電車も動いていないとは……」と困惑した様子で話した。