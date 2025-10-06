XinU、リリースツアー開催決定。最新EP『XinU EP #04』ジャケットと収録曲公開も
XinUが、先ほど配信されたばかりのYouTube Liveでメジャーリリース後、初となるライブツアーの開催を発表した。
2024年12月26日以来およそ1年振りとなる東京・恵比寿LIQUIDROOM公演に加え、XinU初となる大阪・Music Club JANUSでのワンマン公演も決定し、チケットは先行受付を開始した。
すでに発表されている11月12日リリースの最新EP『XinU EP #04』のリリースを記念するライブツアーとなり、ジャケット画像と収録曲も本日同時公開となった。
EPアートワークは、デビュー当初からXinUのビジュアル面を共に手がけてきたグラフィックチーム・GUTSONが引き続き担当。歌詞の世界観から生まれた2枚の先行メジャーリリースシングルのイラストアートワークを組み合わせ、再構築する形でオブジェを制作・撮影した。音楽だけでなく、ミュージックコレクティブとして、デザイン・アート・映像といった表現領域をコラボレーターとともに歩んできたXinUの軌跡が、このアートワークに凝縮されているという。
本作には、書き下ろしの新曲4曲に加え、既に配信中のシングル2曲を収録した全6曲がラインナップ。先日リリースされたシングル「Timing」でフィーチャリング参加したAile The Shotaをはじめ、多彩なゲストアーティストが参加している。
◾️＜XinU EP #04 Release Live - NEXT COLLECTIVE＞
2026年1月13日（火）東京・LIQUIDROOM
OPEN 18:00 / START 19:00
・プレミアムAチケット
\27,500 （税込・ドリンクチャージ別）
優先入場・PA卓前VIP席（椅子あり）・RHツアー参加権
限定グッズ付き（直筆サイン入りボード＋限定PASS）
・プレミアムBチケット
\18,700（税込・ドリンクチャージ別）
優先入場（立ち見）・RHツアー参加権
限定グッズ付（限定PASS）
・一般立ち見
\6,000（税込・ドリンクチャージ別）
2026年2月13日（金）大阪・Music Club JANUS
OPEN 18:00 / START 18:30
・プレミアムチケット
\13,000（税込・ドリンクチャージ別）
優先入場（着席）
限定グッズ付（限定PASS）
・一般（着席）
\6,000 （税込・ドリンクチャージ別）
・U25チケット（東京・大阪共通） \4,500（税込・ドリンクチャージ別）
オフィシャル先行URL：https://l-tike.com/xinu/
チケットに関するお問い合わせ：https://faq.l-tike.com/
◾️EP『XinU EP #04』
2025年11月12日（水）
リリース形態：配信、CD【紙ジャケット仕様】
CD品番：KICS-4234
定価：3,000円（税込）
レーベル：キングレコード／HEROIC LINE
◆収録曲
1.Monday to Friday
2.Timing (feat. Aile The Shota)
3.Day 6
4.Refrain
5.余韻
6.バースデーナイト
◆XinU EP #04発売記念インストアイベント
2025年
11月11日（火）HMV&BOOKS SHIBUYA 6F
11月12日（水）タワーレコード渋谷店 6F
11月13日（木）タワーレコード新宿店
11月15日（土）タワーレコード池袋店
11月23日（日）タワーレコード梅田 NU 茶屋店
イベントスタート全店舗共通 19:00〜予定
イベントに関する詳細・お問い合わせは各店舗まで
◾️イベント出演情報
2025年
10月13日（月）FM802 MINAMI WHEEL2025
@ hillsパン工場
詳細：https://minamiwheel.jp/
チケット受付中：https://w.pia.jp/t/mw-323
10月18日（土）Grooving jam -New Wave-
@梅田CLUB QUATTRO
OPEN 16:30 / START 17:00
I love you Orchestra Swing Style feat. Mahina / Sala / XinU / Swagcky
※SOLD OUT
10月22日（水）MUSIC ECHO
@下北沢ADRIFT
OPEN 18:30 / START 19:00
チケット：https://eplus.jp/sf/detail/4407490001-P0030001
LIVE：Sala / Swagcky / XinU / 友成空
