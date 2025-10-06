Kroiが、9月20日に出演した＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025＞より、TVアニメ『SAKAMTO DAYS』のオープニングテーマ「Method」のライブ映像を公開した。

Kroiは＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025＞に9月20日に出演。HILLSIDE STAGEでのラストを務め1日の最後のアクトとして会場を盛り上げたという。

本映像はTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』オープニングテーマをつとめた「Method」のパフォーマンス映像。メンバー至近距離のカメラも含めた疾走感のある映像と、ライブならではのクラップの掛け合いにも注目してほしい。

なおKroiは、8月末から7都市を回るホールツアーを開催中。11月からは初となるアジアツアーの開催を控えており、それぞれチケットは一般発売中だ。

◾️＜Kroi Live Tour 2025 - HALL＞ 2025年10月9日（木）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール 開場18:00/開演19:00

2025年10月13日（月・祝）新潟・新潟県民会館 開場17:00/開演18:00

チケット販売：kroi.lnk.to/ticket

◾️＜Kroi Live Tour 2026 - ARENA＞ 2026年1月11日（日）大阪城ホール 開場 : 17:00 開演 : 18:00

2026年1月23日（金）国立代々木競技場第一体育館 開場 : 17:30 開演 : 18:30

チケット販売：kroi.lnk.to/ticket

◾️＜Kroi Live Tour 2025 - ASIA＞

公演詳細リンク：https://kroi.lnk.to/ASIA2025 ＜Kroi Live Tour 2025 - ASIA in SEOUL＞

2025年11月7日（金）

musinsa garage

OPEN19:30 START20:00

前売り 99000KRW ＜Kroi Live Tour 2025 - ASIA in TAIPEI＞

2025年11月9日（日）

Legacy Taipei

OPEN17:00 START18:00

前売り 1780TWD 当日2000TWD ＜Kroi Live Tour 2025 - ASIA in BANGKOK＞

2025年11月30日（日）

BLUEPRINT LIVEHOUSE

サポートアクト：FORD TRIO

OPEN18:30 START19:00

前売り950THB 「ふぁんく らぶ」会員限定オフィシャルツアー詳細

https://kroi-fc.net/news-entry/4662/