¡¡£Ä£Ê¼ÒÄ¹¤¬£¶Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢£Ä£Ê¤Õ¤©¤¤¡Ê£Ä£Ê¡©£Æ£ï£ù¡Ë¤ò¥Ç¥£¥¹¤êÅÝ¤·¤¿¡££±£²·î£³£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë£Ò£å£ð£å£ú£å£î¡¡£Æ£ï£ø£ø¡Ê¥ì¥Ú¥¼¥ó¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î²ò»¶¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ê£Ð£á£ù£Ð£á£ù¥É¡¼¥àÊ¡²¬¡Ë¤òÁ°¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¤Õ¤©¤¤¤Ï¼ÒÄ¹¤«¤é²ò»¶¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Åö½é¤ÏÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¡££Ä£ÊÏÆ¡¢£Ä£Ê¤Þ¤ë¡Ê£Í£Á£Ò£Õ¡Ë¤âÂ³¤¡¢Àè·îËö¤Ë¤ÏºÇ¤â°ø±ï¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¼ÒÄ¹¤È£Ä£Ê¶äÂÀ¡Ê£Ç£É£Î£Ô£Á¡Ë¤¬Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¤¢¤ê¡¢£µ¿Í¤¬·ë½¸¤¹¤ëÎ®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Õ¤©¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢»öÁ°¤Ë²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡¡¸ý¤«¤é¥¦¥½¤¬¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡£¥¦¥½¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¤ï¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¥¦¥½¤Ä¤¸Æ¤Ð¤ï¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¤Õ¤©¤¤¤¬¥ì¥Ú¥¼¥ó¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤âºòÇ¯£¸·î¤Ë¡Ö¥ì¥Ú¥¼¥ó¤ò¼¤á¤¿¤¤¡×¤È¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¥ì¥Ú¥¼¥ó¼¤á¤ë¤è¤ê¤â¥¯¥Ó¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬ÅÔ¹ç¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤Î²ò¸Û·à¤À¤Ã¤¿¤ÈË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²ò»¶¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤âÅö½é¡¢¤Õ¤©¤¤¤¬¡ÖÏÆ¤È¤Þ¤ë¤ÈÊÂ¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤´¤Í¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤Þ¤ë¤È¤Ï¸¤±î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¡Ö¤Þ¤ë¤ò¥ì¥Ú¥¼¥ó¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î·¯¡Ê¤Õ¤©¤¤¡Ë¤À¤è¡×¤È¼ÒÄ¹¤Î¥Ç¥£¥¹¤ê¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¤Õ¤©¤¤¤ÎÁ¬¥²¥Ð¤Ö¤ê¤ä¼Ò°÷¤Ø¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Þ¤Ç¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡²ò»¶¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯£µ¿Í¤Î»²²Ã¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊµµÎö¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤Ï¤Õ¤©¤¤¤ÈÂÐÌÌ¤·¡¢¡Ö¡ÊÆ°²è¤Ï¡Ë¥ª¥ì¤¬°ìÊýÅª¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤Ï¤Õ¤©¤¤»ëÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÀµÄ¾¡¢¥ª¥ì¤â·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤È¤ë¡×¤È°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Õ¤©¤¤¤Ï¹Ô¤°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¼Õºá¡£¡Ö¼¤á¤¿¤¤¡×È¯¸À¤Ï¥ì¥Ú¥¼¥ó¤¬¶õÃæÊ¬²ò¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤Ð¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÒÄ¹¤È¤Õ¤©¤¤¤Î´Ö¤Ç¡¢°ìÏ¢¤ÎÈ¯¸À¤äµ¿ÏÇ¤Î¸¡¾Ú¤¬Â³¤¡¢°ÛÎã¤Î£²£°Ê¬¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÎÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤¬¡Öº¬ËÜ¤ò¤¤¤¨¤Ð¥ª¥ì¤¬¼ºí©¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£ÀÕÇ¤¤ÏÁ´Éô¥ª¥ì¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤ï¤Ó¡¢ºÇ¸å¤Ï¡ÖÀ®¸ù¤µ¤»¤è¤¦¡ª¡×¤ÈÃçÄ¾¤ê¡£²ò»¶¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ø¸þ¤±¡¢¤Þ¤º¤Ï¼ÒÄ¹¤È¤Õ¤©¤¤¤È¤Î´Ö¤Î¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤Ï´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£