¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£¶Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤¬¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤Î£Ä£Ï£Õ£Ë£É¡Ê£³£³¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢£¹ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÆ±²¦ºÂÎòÂå£²°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë£¸ÅÙ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Á°²¦¼Ô¤Î£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Î£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤Ï£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤Îº¸ÉªÉé½ý¤Ë¤è¤ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç²¦ºÂ¤¬°ÜÆ°¡££¹¤«·î¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢´°Á´·èÃåÀï¤ÎÉñÂæ¤¬À°¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£¶·î¤ÎÀïÎóÉüµ¢¤òµ¡¤Ë£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤Ï¡¢Á°Àï¤È¤ÏÊÌ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£º¸¥Ò¥¶¤Ë½¸ÃæË¤²Ð¤òÍá¤Ó¤»¤¿¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤Ï¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¥É¥é¥´¥ó¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¤«¤é¥Ì¥á¥í¡¦¥É¥¹¡ÊÊÑ·¿¥Þ¥Õ¥é¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¡Ë¤ËÊá³Í¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤ÇÂà¾ì¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤Î¥»¥³¥ó¥É¡¦£Ó£È£Ï¤¬ÍðÆþ¡£¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¥Ä¡¼¥ë¤Ç¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤Î¥»¥³¥ó¥É¡¦£Ë£Õ£Õ£É£Ë£Á£É¤â¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¥Ä¡¼¥ë¤Î¥¨¥¸¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤â°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¡¢£Ó£È£Ï¤ò¥í¥³¡¦¥â¥Î¤ÇÇÓ½ü¤·¡¢£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤«¤éÅ´¥Ñ¥¤¥×¤òÃ¥¤Ã¤Æ°ì·â¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥Á¥§¡¦¥í¥³¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¾ì³°¤Ç¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¥«¥¦¥ó¥È¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¾ì³°¤«¤é£Ó£È£Ï¤ÎÅ´ÈÄ¹¶·â¤òÍá¤Ó¡¢£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á£Î£ï¡¥£³£²¤ÇÊá³Í¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ£Ó£È£Ï¤ËÅ´ÈÄ¹¶·â¤òÏ¢ÂÇ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤Ï¡¢´°Á´¥°¥í¥Ã¥®¡¼¤Ë¡££Ó£È£Ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤µ¤ì¤¿¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹çÂ³¹ÔÉÔÇ½¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢ÌµÇ°¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×Éé¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤ÏÌµ¸À¤Ç¹µ¼¼¤Ø¡£¸åÌ£¤Î°¤¹¤®¤ë·èÃå¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡£¡Öµ¢¤ì¥³¡¼¥ë¡×¤¬¶Á¤ÅÏ¤ëÃæ¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤Î¿¼¤¤£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ£Ó£È£Ï¤¬¡Ö¥¢¥Û¤É¤â¤Ï¤µ¤Ã¤µ¤Èµ¢¤ì¡£µ¢¤ë¤Î¤Ï¤ªÁ°¤é¤ÎÊý¤¸¤ã¡×¤È¥Þ¥¤¥¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥É¥¨¥ó¥ÉÃæ¤Î¥Ð¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£