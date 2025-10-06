今年のノーベル生理学・医学賞に選ばれた大阪大特任教授の坂口志文さん（７４）に対し、共同研究者からは「粘り強い研究が実を結んだ」と、称賛と喜びの声が上がった。

坂口さんらは２００３年、制御性Ｔ細胞（Ｔレグ）が自己免疫疾患を引き起こすことを示唆する強い証拠を見つけ、米科学誌「サイエンス」に発表した。マウスで自己免疫疾患を引き起こす原因遺伝子として知られていた「Ｆｏｘｐ３」が、Ｔレグが機能する上で非常に重要となることを示したものだ。この研究を坂口氏の下で進めたのが、東京大学教授の堀昌平さん（５４）（免疫学）だった。

普段の坂口さんは実験データの解釈などについて、「非常に慎重で細部まで詰めるタイプ」という。だが、Ｆｏｘｐ３の論文については当時、「（坂口さんにしては）非常に珍しく、発表を急いでいるようだった」と振り返る。海外の研究チームも同じ遺伝子に着目している可能性が高く、研究競争が激化していたためだ。

堀さんらは昼夜を問わず「死にものぐるい」で実験を重ね、実験内容について坂口さんと激論をかわしながら、構想から１年余りで発表にこぎ着けた。この研究により、Ｔレグがうまく働かないと免疫の暴走を止められず、自己免疫疾患を引き起こすことが裏付けられ、臨床応用への道が開けた。

Ｔレグのように免疫反応を抑制する細胞の研究は免疫学のコミュニティーから１９８０年代頃に一度、否定され、坂口さんにとっては長く「冬の時代」が続いた。堀さんは、当時の苦しい研究状況を坂口さんがつらそうな表情で話していた姿を今でも覚えているという。

「自分が大切と思ったテーマを信じ、粘り強く追い続ける大事さを坂口先生の背中から学んだ。この分野をあきらめずに発展させてきた全ての人々への受賞でもあると思う。非常にうれしい」。堀さんはそう喜んだ。