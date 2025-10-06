10月5日、辻希美がブログを更新した。

【写真】三男が生地を焼く“タコパ”SHOTも公開

辻は、自身のブログにて、「今日は甥っ子が遊びに来ておやつに ホットケーキミックスで タコパしました」と切り出すと、真剣な面持ちでタコ焼き器に生地を流し込んでいる三男の様子を公開。

続けて、「ソーセージやチーズ入れたり メイプルやマヨネーズチョコ生クリーム 色々味変して食べたよ」「美味しかった し、楽しんでもらえて良かったです」と振り返った。

また、その後の投稿では、「今日激かゎショットが撮れたんだぁ」として、次女を抱っこした三男の写真を披露し、「可愛すぎん?! 2人とも笑顔でカメラ目線で 最高の写真が撮れました」とコメント。

そして、「最近コアが夢を凄く可愛がってくれます」「癒しだわぁ」と、三男と次女の別ショットも掲載していた。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍し、2007年に杉浦太陽と結婚した辻は、現在17歳の長女（希空）・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男・今年8月に誕生した0歳の次女を育てる5児の母。SNSでは、飾らない等身大のリアルな日常をたびたび発信している。

