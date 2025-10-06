10月6日、浜崎あゆみがInstagramを更新。自身のバースデーパーティーの様子を公開した。

【写真】グラスを掲げる様子など、当日の写真を複数公開

10月2日に誕生日を迎えた浜崎は、自身のInstagramアカウントにて、「BD Partyの司会進行はなんと、さらば青春の光さんでした」とバースデーパーティーについて切り出すと、「そこからはいつもテレビで観ている沢山の芸人の皆様が目の前でパフォーマンスして下さり完全に、うわー！めっちゃ芸能人やーーー！の姿勢で一生分笑いました」とコメント。

続けて、「同時に、どう考えても、百万歩譲っても、やり難い環境でしか無い中の皆様のプロフェッショナルな姿に、同じくステージに立つお仕事をさせていただいている身としてめちゃくちゃ感動しました」「会場に居る全員がキラキラした笑顔に溢れる幸せ空間を作って下さりありがとうございました！」などと感謝を綴り、さらば青春の光との3ショットや、お腹を抱えて笑う自身の写真などを公開した。

そして、会場を盛り上げてくれた人物らの名前を挙げつつ、「締めの一言の貫禄が総合監督でしかない山内さん笑」「たくさんのサポートありがとうございました」と、かまいたち・山内健司との2ショットも掲載して当日を振り返っていた。

また、その後の投稿では、「AスタッフがわたしをBD partyバージョンに作り上げてくれました いつも可愛くしてくれて有難うございます」と当日のスタイリングについて触れると、デニム素材のカウボーイハットにベアトップ姿でグラスを掲げている写真や、盛り上がっている会場の様子も披露していた。

これら投稿に対し、ファンからは、「めちゃくちゃ豪華すぎるパーティー」「さすがあゆちゃんだ！！」「HAPPYで埋めつくされた空間」「どれも良い写真」「お腹抱えて笑ってるayuちゃん最高」「ほんまに楽しそうでほっこり」など、多くの反響が寄せられている。

画像出典：浜崎あゆみオフィシャルInstagramより